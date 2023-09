Josan González: "Me produce tristeza que la gente no vaya en masa a Vista Alegre"

"Con ganas y muy motivado". Josan González arranca un nuevo proyecto para un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que busca la permanencia en su quinto año en la élite, un hecho que es "muy difícil y hay que valorarlo, porque un día, esperemos que nunca, se puede perder y vendrán los llantos y chirríos de dientes por lo que se perdió por no cuidarlo". Con el ánimo de que Vista Alegre sea un fortín, el técnico de Puente Genil siente "tristeza" por no ver cómo acude "la gente en masa a ver a un equipo de Primera División".

–¿Qué balance hace de la pretemporada? ¿Tiene sensaciones positivas tras ganar la Copa de Andalucía?

–Mejor si hubiéramos estado todos. Creo que es importante tener a todo el equipo cuanto antes, pero esta temporada no tiene nada que ver con la campaña pasada. Son cosas más lógicas del deporte, lesiones, aunque el tema de Pulinho no es tanto de lesión pero son cosas que pueden pasar. A nivel deportivo, hemos creado buen grupo y es algo fundamental. Creo que hemos competido muchísimo, independientemente del rival. No estuvimos bien en la Copa en ninguno de los dos partidos, pero los hemos sacado de otra manera. Eso es importante y nos debe servir de aprendizaje para lo que nos viene.

–Con muchas caras nuevas en su plantilla para esta temporada, es indudable que se crea mejor equipo desde la victoria.

–Siempre ayuda. La realidad es que todo se asienta mucho mejor desde la victoria, pero realmente los equipos se ven en las derrotas. Cuando llegue esa primera derrota, porque obviamente va a llegar, esperemos que tarde, pero va a llegar, realmente se verá si estamos consiguiendo ahí el objetivo. Cuando ganamos, todos somos maravillosos, pero hay que ver a la gente en la derrota.

–¿Se ha visto en la pretemporada el equipo que Josan González quiere para esta campaña?

–Estamos muy lejos. Es un equipo totalmente nuevo. El equipo que acabó la temporada pasada tenía un trabajo de tres años. Queda muchísimo trabajo, el fútbol sala está en constante crecimiento y siempre podemos añadir cosas, pero queda mucho para ser el equipo básico que necesitamos ser. Estamos en un proceso de creación y llevará un tiempo.

–Las victorias ayudan y supongo que habrá visto cosas positivas en pretemporada también.

–Muchas cosas positivas en todos los aspectos, tanto a nivel de juego posicional como de sociedades. En la final de Copa estuvimos bien en el juego a balón parado, que era determinante, porque íbamos a tener el peso del partido. Metimos el 2-1 y el 2-2 y el equipo se ve con hambre. A nivel defensivo también, presionando muy bien el balón. Son muchas cosas buenas.

–Seis fichajes realizados durante este verano. ¿Es un Córdoba Futsal más internacional?

–Obviamente es más internacional. Hemos añadido dos nacionalidades extras este verano. Tenemos tailandeses, ucranianos, paraguayos y brasileños, un equipo muy internacional y con un claro sello cordobés también con los chicos del filial. Hay hasta cinco chicos del filial y Fabián, portero del juvenil, que ha hecho toda la pretemporada también. Es un sello de lo que el club pretende a largo plazo.

–¿Se da otro paso con la llegada de estos nuevos jugadores a la entidad?

–Eso lo va a decir el tiempo. La idea es no pasar tantos apuros como la temporada pasada. Creo que tenemos que estar muy agradecidos a todos los chicos que no están ahora y que el año pasado se partieron el pecho por salvar a este escudo, a esta ciudad, a este club. Ahora los nuevos chicos vienen con muchísima hambre también de demostrar que pueden jugar en la liga española y esperamos no sufrir tanto.

–Lo que está claro es que se ha cerrado un proyecto y arranca ahora otro nuevo.

–A nivel deportivo, obviamente. Llegamos hasta dónde llegamos con el proyecto del año pasado, que el año anterior fue el culmen con esa opción de Copa hasta el último partido, opción de play off, el partido que perdimos con Industrias aquí para meternos en la final four de Copa del Rey... ese ahora mismo es nuestro techo. El año pasado no estuvimos a la altura y había que empezar de nuevo, y en eso estamos.

–¿Le costó a nivel anímico mucho seguir en la entidad la temporada pasada?

–Fue muy difícil. Al final hay que valorar los pros y contras, y desde el convencimiento y desde las ganas de triunfar y de conseguir ese siguiente paso, con el que nos quedamos a medias, afronto esta nueva temporada.

–Se habló de ofertas para que pudiese salir, pero decidió seguir y consiguió el objetivo de la permanencia.

–Sí. Son dos partes. Una es la oferta de mitad de temporada, que decidí seguir. Luego, por muchos momentos estuve en la cuerda floja, como es lógico y esto es deporte y hay que entenderlo así. Y estuvo la oferta de verano, que es una parte diferente, pero valorando todo con mi novia decidimos que debíamos estar aquí una temporada más.

–¿Qué supone para usted la llegada de nuevo de Ema Santoro y Juanda Belmonte a su cuerpo técnico?

–Juanda, ya lo dije cuando se fue la otra vez, es mi ángel de la guarda. Es un chico que vengo trabajando con él muchísimos años. Desde que empezó cuando era un becario en ElPozo y ahora se ha convertido en uno de los mejores preparadores físicos del mundo, y estoy convencido que va a triunfar a nivel mundial en el fútbol. Estoy segurísimo y no tengo dudas. Ema es un profesional contrastado, que tiene un dominio a nivel del panorama mundial de jugadores a nivel de scouting y diseñador de vídeos. Obviamente son dos profesionales como la copa de un pino. Aprovecho también para agradecer el trabajo de Rafa Duquia, Manu Barea y Kilian, que fueron pilares fundamentales para conseguir la permanencia.

–Una permanencia muy diferente a la primera que el equipo consiguió en Jaén en la 20-21.

–No tiene nada que ver porque el equipo estaba hecho para otra cosa. Cuando empezamos a vernos ahí abajo, a sufrir y no llegaban las victorias y siempre por un gol… El equipo de Jaén sabíamos que era para pelear por eso. Llegamos salvados matemáticamente a la última jornada, pero el presidente decía vamos a jugar el play out. Vamos a jugar a Jaén y a ver qué pasa. Era totalmente diferente. Tanto el equipo del primer año con Maca, de la pandemia, sabía lo que había, ni el segundo que no tiene nada que ver con lo que tenía Maca. Al final el equipo que sube en play off tiene lo que tiene para fichar. Durante la pandemia tuvimos tiempo de preparar equipo y fueron diferentes las dos permanencias. El año pasado, cuando conseguimos la permanencia fue en Valencia y luego de nuevo nos dejamos llevar y hacemos un bochorno de partido aquí perdiendo 1-9 con Valdepeñas. Será la peor goleada en Primera División del Córdoba en casa. Fue lamentable. Tuvimos la opción de salvarnos aquí, con nuestra gente, pero ya no fuimos capaces de sumar ningún punto más.

–¿Qué fue lo que hizo que girase la rueda y se consiguiese el objetivo el curso pasado?

–Ver el calendario era una tranquilidad para mí. Cuando quedaban nueve partidos, con cinco en casa y todos rivales de abajo y Valdepeñas en la última jornada, que de habernos jugado algo hubiera sido diferente como es lógico, daba esa tranquilidad, pero sabiendo que iba a ser durísimo. Con Xota, penalti a Jesulito a falta de 14 segundos. El de UMA faltando seis segundos el gol de Viana. Solo ganamos un partido cómodo que fue el de Manzanares. El cambio no sé exactamente dónde está, pero desde el cuerpo técnico hicimos tareas diferentes y fuimos probando y se ve que acertamos porque conseguimos los resultados. Si entra la pelota, eres el mejor; y si no entra, el más malo.

–Arranca la temporada con el mismo equipo con el que cerró la pasada, el Valdepeñas. ¿Cómo se afronta este duelo? ¿Hay ganas de revancha?

–No, para mí ellos tenían ansias de revancha. Venían del 7-1 del año anterior y del 8-1 que le metimos en Madrid, y quedaba un minuto y querían meter el décimo. Para mí, empezamos nueva temporada y, si ganamos con uno menos en el último minuto, pues ya está. Lo importante es ganar para arrancar bien y coger moral en este inicio liguero.

–¿Cómo ve esta temporada en Primera División?

–El fútbol sala ha cambiado mucho de diez años para acá. Antes eran tres los equipos importantes y ahora hay siete equipos los que si no se meten en la Copa o play off es un fracaso absoluto, y todos los demás nos hemos igualado mucho. Antes podías decir, este equipo va a bajar, seguro, y a partir de ahí… pero este año todos los rivales se han reforzado bien. Va a ser una liga durísima y los detalles van a marcar todo, entre ser décimo y poder luchar por estar ahí o meterse abajo y luchar por salvarse.

–El objetivo es la permanencia, pero para ello será clave de nuevo Vista Alegre.

–Determinante. Nos salvamos el año pasado por Vista Alegre y si en primera vuelta hubiéramos sacado los puntos que teníamos que sacar en Vista Alegre, no hubiéramos sufrido nada. Para nosotros es fundamental no perder puntos en casa, ganar el máximo de partidos y eso te da el colchón de la permanencia, y a partir de ahí rascar fuera, que es nuestro déficit pendiente. No podemos hacer menos de 15 puntos fuera de casa porque vamos a sufrir mucho y porque alguna vez nos vamos a equivocar en casa.

–Con más de 800 abonados, falta el impulso final a la campaña.

–Estamos muy agradecidos a los fieles y vamos a intentar enganchar a la gente. Creo que la pretemporada ha sido ilusionante y con partidos excitantes. Hemos ganado con portero-jugador a Inter, a UMA, al Betis… En la final de la Copa de Andalucía, fuimos el Madrid de la Champions, como me dijo un amigo. Nuestra intención es enganchar a la gente a través del juego y por las victorias.

–¿Qué pasa para que no se enganchen más seguidores desde el inicio?

–Sinceramente no tengo ni idea. Si tuviese yo la solución, la daría. Me quedo con los que sí están y vamos a intentar enganchar a los que tienen dudas. Son fechas complicadas, el inicio del colegio, el fin de vacaciones, el abono del fútbol... Vamos de la mano de un coloso y el fútbol es fútbol y en Córdoba está muy arraigado, y ojalá sea el año del ascenso. No es tan fácil estar en todos los lados.

–¿Está contento con el calendario de este año?

–Es diferente. El año pasado había un tourmalet muy pronunciado. Este año hasta la jornada 3 lo tengo claro. Es fundamental empezar ganando y luego vamos a Noia y viene Alzira, pero vamos a tener el hándicap de los internacionales, bendito problema, en el que los chicos deben cruzar el mundo. Mohammed va a Tailandia, los paraguayos a Brasil… Es otro hándicap para el tema planificación y horario de los partidos.

–Lo importante es arrancar bien.

–Fundamental. Nos ayudaría mucho sacar los tres puntos aquí el sábado –por mañana– y nos daría un golpe de moral tremendo porque iríamos a Noia con mucha tranquilidad a sacar esos tres puntos. Si hacemos las cuentas de la lechera y tenemos seis puntos en dos jornadas, pues vamos a empezar bien. Todo empieza por ganar aquí a Valdepeñas, que ha hecho un equipazo y será un partido complicado.

–¿Cómo está Josan González?

–Muy bien. Con muchas ganas. Muy motivado y con ganas de devolver al club el apoyo, y de dar alegrías a los fieles del Córdoba. Estoy con muchas ganas.

–¿Qué mensaje le mandaría a la afición del Córdoba Futsal?

–Lo que le digo a mis jugadores es que lo que me gustaría es que cuando los padres traen a los niños aquí se sientan identificados con ellos. Ponemos el ejemplo de la Copa de Andalucía, de que son seres humanos que nunca se rinden y pelean hasta el final. Creo que eso es fundamental. Cuando la gente venga, que no vea un equipo, si no a personas en las que se quieran convertir. Eso sería un orgullo tremendo y nos ayudaría a tener este pabellón hasta la bandera como el primer año en Primera División.

–Hay que dar importancia a este quinto año en Primera, que además es especial por ser el décimo del club.

–Es increíble. El crecimiento del club en diez años es increíble. El valor que tiene estar cinco años consecutivos en Primera División es muy difícil. Tenemos ejemplos como el UMA, el Burela, el Peñíscola, que no consiguen asentarse. Es muy difícil y hay que valorarlo, porque un día, esperemos que nunca, se puede perder y vendrán los llantos y chirríos de dientes por lo que se perdió por no cuidarlo. Es fundamental que entre todos, los que estamos dentro y los que estáis fuera, lo cuidemos. La prensa es espectacular el apoyo que le da al equipo y es fundamental porque es un proyecto de la provincia. Es impresionante que en diez años se haya pasado de provincial a Primera, pero sea ya un equipo asentado en la categoría e identificado en la competición.

–¿Cree que faltan muchos apoyos aún?

–A nivel institucional creo que no. El presi trabaja muy bien en esa parte. En la prensa, el apoyo es máximo. Falta tener el pabellón lleno. Es una ciudad grandísima y no meter 3.000 seguidores aquí todos los sábados, siendo el único equipo en Primera División de la ciudad y de la provincia, junto al Ángel Ximénez en balonmano, y el Priego de tenis de mesa, de máximo nivel... En Puente Genil pasa igual y se llena el día del Barça. Es triste que no consigamos llenar las instalaciones y disfrutar de la máxima categoría de un deporte. Que la gente no venga en masa y haya cola para ver la Primera División, me produce un poco de tristeza, pero vamos a ver nosotros qué podemos hacer para enganchar a la gente, que es nuestra responsabilidad.