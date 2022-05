El Córdoba Futsal mantiene vivas sus opciones de 'play off'

El Córdoba Futsal no baja los brazos y mantiene firmes sus opciones de acabar la temporada regular entre los ocho primeros para disputar las eliminatorias por el título. Y eso que ha sumado un solo punto en sus últimos dos partidos, pues, tras el importante tropiezo ante el Fútbol Emotion Zaragoza en territorio aragonés (3-1), el pasado domingo, los de Josan González tiraron de fe y coraje para sacar un importante punto en Vista Alegre ante todo un líder de la Primera División y actual Campeón de Europa como es el Barcelona (2-2).

Pese a que no es la mejor de las dinámicas, el cuadro blanquiverde demostró haber recuperado sus buenas sensaciones después de su meritoria actuación ante los azulgranas y, sobre todo, que la distancia con el play off por el título no se ha visto reducida de una jornada a otra. Es decir, siguen siendo cuatro los puntos que separan al Córdoba Patrimonio, que es décimo con 34 puntos en 26 partidos, con la octava plaza, que forma parte del Ribera Navarra, que tiene 38.

La pasada jornada mantenía ese codiciado octavo puesto el Jaén Paraíso Interior, pero el sábado cayeron en un duelo crucial ante el propio Ribera Navarra (4-3), que ha colocado a los navarros por encima. Por tanto, los jiennenses están ahora justo delante de los cordobesistas con 37 puntos y la lucha está cada vez más igualada, pues el Levante ya está empatado a puntos con los de Josan González tras su victoria aplastante ante el Zaragoza (6-1).

Además, el séptimo clasificado, que es Santa Coloma con 38 puntos, cayó esta jornada en su casa ante Movistar Inter (2-3), lo que pone dos plazas a tiro para el cuadro cordobés, e incluso la sexta que mantiene ElPozo Murcia está a tan solo cinco puntos de los blanquiverdes. Y es que, son 12 los puntos que quedan en juego para que finalice la competición liguera y al Córdoba Patrimonio, pese a que tiene un calendario muy complicado, se le presentan duelos directos que pueden ser clave para obtener su ambicioso objetivo.

Con el parón de la Copa del Rey de este próximo fin de semana, son tres partidos fuera de casa y uno como local lo que le espera al conjunto de Josan González. La cita más complicada es la más próxima, pues visitan a un Movistar Inter que es el tercer clasificado. Luego llega el momento de la verdad, pues les toca viajar para enfrentarse a un Levante que les iguala en puntos en la tabla. Pero el frenético final de temporada no termina ahí, pues en la penúltima jornada, visita Vista Alegre el actual octavo clasificado, el Ribera Navarra.

La liga regular la terminará el Córdoba Futsal en casa del Viña Albali Valdepeñas, que se espera que a esas alturas tenga más que asegurado su puesto en esos play off por el título y pueda aprovecharse de esa tranquilidad un cuadro blanquiverde con ganas de aspirar a pelear entre los más grandes en esta temporada que está siendo memorable para el club.