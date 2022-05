El Córdoba Futsal planta cara a un Barça campeón de Europa para seguir soñando (2-2)

El Córdoba Futsal tiró de orgullo para, al menos, sacar un punto ante todo un Barcelona que es el actual líder de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala y que llegaba de proclamarse campeón de Europa la semana pasada tras golear al Sporting de Lisboa en la final de la Champions League (0-4). Pese a ello, los blanquiverdes no se achantaron e incluso yendo por detrás en el marcador, lograron igualar la contienda y firmar un empate que les permite seguir en la lucha por entrar en el play off por el titulo, que sigue a cuatro puntos a falta de cuatro jornadas para el final.

Nada más comenzar el choque, los de Josan González demostraron su potencial cuando Álex Viana se encontró con un balón muerto logrado gracias a la presión alta de Jesulito que terminó con el disparo del brasileño y la parada de Feixas. Ahí supo el Córdoba Patrimonio que había esperanzas para lograr la victoria, pero, obviamente, no tardó en contestar el campeón de Europa por medio de un Povil que se encontró con un acertado Prieto bajo palos.

Entre el cambio de ataques de ambos conjuntos, los blanquiverdes buscaban hacer daño al contragolpe, aunque los culés volvieron a poner en aprietos al guardameta cordobesista minutos después. El cuadro barcelonés lo intentaba por todos los medios, aunque sin demasiado peligro ante un conjunto blanquiverde bien plantado sobre la pista azul de Vista Alegre.

Los de Josan González esperaban su momento y este llegó en el minuto siete gracias a la tremenda individualidad de Zequi. El gaditano cogió el esférico en campo rival, se marchó con una pisada de Ferrao, después de Dyego y, ya en área rival, dejando quebrado a Adolfo para acabar fulminando ante la meta blaugrana. El éxtasis saltó en todo el pabellón, que ya imaginaba un épico triunfo similar al de la temporada pasada, año en el que fueron capaces de vencer al Barça cuando este también llegaba a Vista Alegre justo después de proclamarse campeón de Europa.

Solo era una imaginación, y eso que, minutos después, fue Álex Viana quien pudo ampliar la diferencia de nuevo cuando se marchó en velocidad desde su propia pista y acabó obligando a Feixas a lucirse con una gran estirada. Pito y Ferrao con un bestial disparo cruzado intentaron acabar con la felicidad local, pero el Córdoba Patrimonio sabía que tenía muchas opciones de llevarse este encuentro y continuaba con el buen hacer defensivo y la fortuna estaba de su lado. De hecho, parecía estarla, porque, pasado el ecuador de la primera mitad, el larguero evitó el tanto de un insistente Ferrao.

Aunque los cordobesistas, además de defender bien, también gozaban de las suyas, pues Ricardo puso a prueba minutos más tarde a un Feixas muy atento. Sin embargo, el Barça es mucho equipo, y Dyego encontró el gol después de perfilarse hacia su derecha y, con un trallazo, batir a un Prieto al que pilló descolocado. Para colmo, ni dos minutos pasaron cuando Adolfo, que recibió un pase largo de su portero y tuvo suerte en la disputa con el defensor blanquiverde, se sacó un zurdazo que perforó la escuadra de la meta cordobesista.

El Barça remontó en un abrir y cerrar de ojos. Pese a ello, el plan de Josan González no se rompió y Caio y un descuidado Pito al despejar el cuero en su área estuvieron cerca de igualar el marcador. Con el último minuto en juego de la igualada primera mitad, Lozano probó a Prieto y luego, en la última de los locales, fue Saura quien intentó marcharse al descanso con empate, pero el pie de Feixas le ganó la partida.

Un gol que vale mucho

A la vuelta de vestuarios y pese al marcador en contra, los de Josan González no le perdieron la cara al choque. Es más, nada más arrancar la segunda mitad, un muy activo Álex Viana estuvo a punto de igualar de nuevo la contienda, pero la madera se interpuso en su camino. Mereció mejor premio la acción del ala cordobesista, pero la recompensa no tardó en llegar, ya que, al filo del ecuador de este segundo periodo en el que Saura y después Dyego habían tenido las suyas, un acertado Shimizu encontró portería en el 29'.

En un posición muy forzada pegada a línea de fondo y tras recibir un buen pase medido de Miguelín, el japonés no falló ante Feixas para volver a enloquecer Vista Alegre. Y eso que, minutos después, fue Perin quien casi firma la remontada de un partido con la intensidad por las nubes donde el propio Córdoba Futsal, pese a su inferioridad en la clasificación, se estaba desenvolviendo como todo un gigante.

Sin embargo, la calidad del Barça era latente y en cualquier momento podían sorprender. Ahí estuvo acertada más que nunca una zaga cordobesista providencial. Entre varias idas y vueltas con ambos equipos buscando el triunfo, Josan González llegó a apostar por el juego de cinco con Miguelín como portero-jugador en los últimos tres minutos de partido.

A por todas, sin miramientos ni miedo, aunque sin ocasiones de gol destacables y sí un ambiente que apretaba mucho en busca de la heroicidad de los blanquiverdes. Finalmente y tras varios apretones de un Barça demoledor ofensivamente, el marcador no se movió y el justo reparto de puntos premia la intensidad de un Córdoba Patrimonio que sigue en la lucha por el play off por el título y que presume de que, en las dos últimas visitas del Barcelona a Vista Alegre, los culés no han ganado en ninguna.