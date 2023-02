El Córdoba Futsal se lleva otro duro golpe ante el Palma Futsal

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad sigue hundido y sin respuesta. Pese a que fue mejor que el Palma Futsal, rival candidato al título liguero, volvió a cosechar una derrota que fue muy dura, pues mereció más. De hecho, el conjunto balear se llevó los tres puntos gracias a un tanto en el último minuto del partido que convirtió en inútiles los múltiples esfuerzos de los de Josan González, quienes terminan la jornada penúltimos con 14 puntos y a tres puntos de la permanencia que la marca el Manzanares con 17.

Los de Antonio Vadillo empezaron fuertes en ataque, pero fue Zequi quien tuvo la más clara del arranque cuando probó suerte desde la distancia obligando a Carlos Barrón a estirarse. Los blanquiverdes estaban bien posicionados sobre el parqué de Vista Alegre frenando los insistentes ataques del cuadro balear. Una comodidad que les permitió adelantarse a los cuatro minutos del choque tras una cabalgada de Zequi por la izquierda que permitió al gaditano ver la internada por el centro de un Perin que recibió y no falló ante el meta visitante.

Aunque el brasileño lo celebró con rabia, la ventaja cordobesista no duró mucho. Un minuto después, Mancuso desde la falta se la cedió a Tayebi en la izquierda, quien reventó el esférico directo a la escuadra de un Fabio que se quedó inmóvil ante tremendo misil teledirigido. Tardaron segundos Lucas Bolo y Perin en buscar el tanto de la victoria. Estuvieron cerca, como también lo estuvo Zequi por partida doble, primero de volea y estrellándose ante un Barrón que salvó a los suyos con una mano providencial; y luego desaprovechando un robo en campo rival con el que se quedó solo ante el meta rival.

El Córdoba Futsal era quien estaba mereciendo el segundo tanto y este no tardó en llegar. Después de tenerla Pablo del Moral y de que Chaguinha casi se marcara el propia, una excepcional jugada de los blanquiverdes acabó con el 2-1. Al primer toque combinaron Lucas Bolo para Viana, este se la cedió de primeras a Perin, quien desde el segundo palo se la sirvió a la entrada de Pablo del Moral para que marcara a placer. Los de Josan estaban tan bien, que incluso Jesús Rodríguez pudo ampliar la ventaja.

Sin embargo, al cuadro cordobés le volvieron los fantasmas que llevan acechándole toda la temporada. Y es que, cuando mejor estaban, en un minuto el Palma Futsal le dio la vuelta al choque sin apenas esfuerzo. Primer fue Tomaz quien se sacó un disparo lejano que perforó la meta de Fabio y, al instante, todavía en el minuto nueve, Rivillos con la zurda puso el esférico en la escuadra dejando a todo Vista Alegre sin palabras.

Ante la respuesta de los de Antonio Vadillo, los locales siguieron insistiendo con ganas en busca del empate. El sentimiento era de impotencia e injusticia, si es que algo de eso existe en el fútbol sala, porque los de Josan González eran superiores a un rival candidato al título. Y eso que Tayebi y Cainan tuvieron dos ocasiones buenas en un tramo final de la primera mitad en el que los blanquiverdes bajaron la intensidad. Aunque Zequi la tuvo con un buen golpeo de exterior y Fabio tuvo que aparecer al tiro de Cleber, la mejor la tuvo Saura, a quien Barrón negó el gol con lo justo.

Ni atacando más de un minuto con Miguelín como portero-jugador evitó Josan González que al descanso el cuadro balear se marchara con ventaja en el luminoso. Tras el paso por vestuarios, el guion fue el mismo con un Córdoba Patrimonio algo desquiciado ante la impotencia del resultado y su necesidad de puntuar. Cuando el descenso acecha no hay tiempo que perder, y la segunda mitad transcurría sin pena ni gloria mientras que los visitantes estaban más cerca del cuarto que los cordobeses del empate.

De hecho, el tanto del Palma Futsal llegó en el 24' cuando el Córdoba Futsal regaló un rebote que al segundo palo cazó Tayebi. La tuvo por partida doble un venido arriba Ismael y en el ambiente se respiraba más que nunca preocupación. Quedaba mucho partido todavía y los blanquiverdes buscaban la meta rival por todos los medios con el pívot de Priego y Lucas Bolo como los más insistentes en ataque.

Pasaban los minutos y el Córdoba Patrimonio no era capaz de quebrar la seria defensa visitante. Los de Josan se habían desinflado tras una primera buena mitad y el gol no entraba. No sería por no intentarlo, aunque los visitantes tenían guardado todo su arsenal al contragolpe y Chaguinha hizo prueba de ello con un disparo que pasó rozando la meta local. Ante la situación de crisis, el técnico cordobesista decidió ir a por todas con Viana como portero-jugador y más de seis minutos en el marcador.

De la remontada a la decepción

A Jesulito le negó el gol Barrón con una mano providencial y un tiro de Miguelín no fue el 3-4 de milagro. Con la suerte negada para los blanquiverdes, en un abrir y cerrar de ojos se les puso a favor cuando Rivillos despejó sobre Pablo del Moral y el balón, que rebotó en el madrileño, acabó dentro de la portería rival. Vista Alegre y el Córdoba Futsal se vinieron arriba. El empate era posible, pero el Palma Futsal también se dispuso con Tayebi como portero-jugador en ataque.

"¡Sí se puede!", cantaba el pabellón cordobés y Saura, al segundo, respondió a su afición fulminando desde lejos el esférico para quitarle las telarañas a la meta de Barrón. Un tiro lleno de rabia que puso el 4-4 a falta de 2:54 para el final del choque. Los dos querían la victoria y los de Vadillo se lanzaron al ataque exigiendo a Fabio. Era un duelo de golpes y cada jugada podía decantar la balanza para cualquiera.

Ahí los blanquiverdes no andaron finos, pues perdieron el balón en una mala acción ofensiva y eso lo aprovechó Chaguinha para marcar a placer desde su campo con la portería local vacía. El Córdoba Patrimonio quería asegurarse al menos un punto en el último minuto de partido, pero el buen hacer defensivo del Palma Futsal no dejó opción a un cuadro blanquiverde que continúa hundido y en dinámica negativa tras diez partidos seguidos en liga sin conocer la victoria.