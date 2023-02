El Córdoba Futsal tira de épica y resucita ante Osasuna Magna

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ganó un partido 12 jornadas después. Ante Osasuna Magna en Vista Alegre, los blanquiverdes lograron la primera victoria de 2023. Lo hicieron de forma épica con dos goles en el minuto 40, siendo mejores durante todo el partido y con un Saura que fue el MVP del choque, pues su hat-trick valió para otorgar el triunfo a los de Josan González, que suman 17 puntos y se mantienen en la lucha por lograr la permanencia en la élite.

Con muchísima tensión saltaron ambos conjuntos al parqué de Vista Alegre. Las ganas de victoria se palpaban en cuanto echó el balón a rodar por parte de un Xota que buscó la portería de Fabio en la primera jugada ante una zaga cordobesista muy seria y concentrada. Los intentos del cuadro de Imanol Arregui fueron en vano, pues la mejor la tuvo Geragthy y fue porque el rebote en un defensor casi sorprende a un Fabio que tiró de reflejos para evitar el tanto rival.

Conforme pasaban los minutos, el Córdoba Futsal fue creciendo y generando ocasiones. Lucas Bolo y Pablo del Moral exigieron a Asier dos intervenciones bajo palos. Luego fue Álex Viana quien intentó superar al meta visitante con una vaselina que se marchó alta. Los de Josan González apretaban en campo rival. Una actitud fuerte que no tardo en dar resultado, pues en el 7', Viana dribló con una bicicleta por banda izquierda y se sacó un disparo cruzado que se encargó de empujar a gol Saura, quien esperaba con astucia el balón al segundo palo.

Jesulito se plantó solo ante el meta de los navarros, pero este le sacó una mano primordial que evitó el 2-0. Miguelín la tuvo en el saque de esquina posterior y también Lucas Bolo, que presionó arriba con intensidad y se sacó un tiro que logró despejar Asier con la puntera. Y es que, el conjunto cordobés era consciente de que podía lograr su primera victoria desde que en la jornada 9 venciera al Movistar Inter. Eso sí, el Osasuna Magna no le iba a poner fácil el triunfo a los blanquiverdes y se encargó Geragthy de advertírselo con un disparo que detuvo Fabio con maestría.

El ala argentino la volvió a tener tras un tiempo muerto. Lucas Perin contestó con un robo en campo propio que terminó con un disparo potente del brasileño que pasó rozando la meta visitante. Para colmo, Zequi se sacó una de esas cabalgadas que tanto le caracterizan. Cañito al defensa, recorte al portero y un tiro que se encargó de sacar bajo palos la zaga navarra. La volvió a tener un Córdoba Futsal que estaba mereciendo más y que contaba con una grada más llena de lo habitual que no paraba de animar a los suyos.

El Xota estaba muy atento a cualquier error de los locales. Prueba de ello fue el robo a Saura de Fabinho que terminó con la carrera y el punterazo del brasileño, directo al travesaño. A la siguiente jugada, Rosic se plantó solo ante un Fabio que le tapó bien el uno contra uno. El tramo final de la primera mitad estaba siendo muy reñido y los visitantes apretaban, tanto que Lucas Bolo llegó a sacar en la línea de gol una volea de Geragthy.

Tras la vaselina de Zequi que se marchó fuera y la parada de Fabio al tiro de Fabinho, ambos equipos tomaron el camino de vestuarios. A la vuelta, Jesulito fue el primero en probar suerte exigiendo la estirada al meta visitante. El Córdoba Patrimonio quería amarrar el triunfo cuanto antes, por eso apretaba con ahínco ante la meta de Asier. Sin embargo, después de que el larguero negara el gol a Perin, al contragolpe, Juninho hizo el tanto del empate.

Tocaba empezar de cero

Los de Josan González continuaron con el guion de partido establecido: concentración en labores defensivas e insistencia en ataque. El encuentro se convirtió en un monólogo de intensidad e intentos sin ocasiones realmente claras. No fue por no intentarlo, pero los goles no llegaban. Zequi se atrevió sin excesivo peligro mientras que los minutos pasaban y el marcador no se movía. Con más de seis minutos todavía de partido, Miguelín puso a prueba a un Asier que detuvo el tiro con complicaciones. La victoria era posible.

Josan González decidió darle los primeros minutos a Rafalillo, decisión aplaudida por una grada que tembló con el disparo de Carlos Vento que se marchó rozando el larguero de la meta cordobesista. El canterano cordobés tuvo el tanto en sus botas y, más tarde, fue Zequi quien acarició el gol. No quedaba otra que ir a por todas y el técnico pontanés apostó con atacar con Perin como portero-jugador a falta de tres minutos para el final.

Miguelín se sacó un zurdazo que salvó el meta visitante con una bonita estirada. Apenas quedaba un minuto y todo podía pasar en un Vista Alegre tenso. Tras el debut también del canterano Joaquín, la suerte se le puso de cara al Córdoba Futsal cuando Jesulito se marchó de Toni hacia la línea de fondo y el cierre lo derribó cometiendo penalti, lo que le provocó, además, la expulsión por doble amarilla. Saura fue el encargado de transformar la pena máxima y de romper con unos minutos de mucha tensión, lo que hizo vibrar a todo el pabellón.

Para ponerle el broche de oro a la noche, en el intento desesperado de Osasuna Magna por sacar al menos un empate de Vista Alegre, Zequi robó un balón y sufrió una falta en la salida, la sexta de los visitantes. Desde el doble penalti, Saura se convirtió de nuevo en el héroe de los suyos convirtiendo el tercero y haciendo estallar a una grada que volvió a celebrar una victoria del Córdoba Patrimonio tres meses después.