José García Román abre la puerta a su relevo en el Córdoba Futsal

La aventura de José García Román como presidente del Córdoba Futsal parece tener fecha de caducidad. Y no demasiado lejana. El dirigente cordobés reconoce que ha ofrecido el club a varios empresarios de la ciudad porque cree que es un buen momento para "cambiar", si bien la delicada situación deportiva que atraviesa el club, en puestos de descenso a Segunda División, le ha hecho aparcar ese posible relevo para centrar todos los esfuerzos en conseguir la permanencia.

En una charla con los medios de comunicación antes de la gala de premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Córdoba, García Román reconoció que están "pasando una mala racha, porque los resultados no llegan". "Pero sigo siendo optimista viendo cómo trabaja el equipo. Pienso que se puede conseguir la permanencia en la categoría. Quizás ahora es cuando comprobamos que estamos en Primera División y lo difícil que es mantenerse en la élite", apostilló.

Cuestionado por el crédito que tiene Josan González como técnico del club, el presidente puso su ejemplo como evidencia que para nadie el crédito es infinito. "Yo iba a presentar a principios de este año la camiseta del décimo aniversario del club, que lo cumplimos en 2023, e iba a anunciar que dejaba el club, porque no concibo que una persona que está de forma altruista se tire 15 o 20 años en un club. Entonces, yo creía que era momento de cambiar. Sin embargo, ahora que las cosas van mal, no voy a ser una rata que sea el primero que abandone el barco. Tenemos que sumar entre todos, pensar en positivo, pensar que vamos a revertir esta situación", aseguró.

García Román reconoció también que ha mantenido contactos con posibles candidatos a su relevo en el cargo. "Yo se lo he ofrecido a diferentes empresarios, gente con poder adquisitivo. Pero yo no voy a dejar al equipo tirado. Tanto si nos mantenemos como si no, si no sale nadie, me mantendré en el cargo al menos una temporada intentando buscar un relevo. Por encima de todo, tenemos que seguir creciendo. Si yo tuviera recursos económicos, ideas para seguir creciendo tengo 10.000, no se me han agotado en estos diez años", apuntó.

Las cuentas para salvarse

Sobre la figura de Josan González, el presidente mostró su satisfacción por la labor del técnico de Puente Genil, sin esconder que garantías de continuidad hasta el final de la temporada no existen ahora mismo. "Yo no puedo asegurar que la terminaré ni siquiera yo. La confianza en el trabajo de Josan González es infinita. Me gustaría que lo vierais trabajar. Ahora, asegurar no se puede asegurar nada. Pero ni siquiera yo, porque el tema económico es el que es. Si llegara alguien que pusiera cinco euros más de los que tenemos asegurados y quisiera quedarse con el club, encantado. La situación económica es dura porque mantener a un club en la élite es muy duro", recordó.

El presidente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad tiene claro que la permanencia en estas diez jornadas que restan para el final de la fase regular depende de lo que su equipo consiga en Vista Alegre: "Las cuentas pasan por ganar los partidos de casa. Ahora vienen cinco rivales de nuestra liga: Xota, Manzanares, UMA, Santa Coloma y Ribera. Ganando esos partidos, estamos salvados. Las cuentas son así de fáciles".