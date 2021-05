El Córdoba Futsal arrasa al Levante y recupera sensaciones (6-3)

Parecía misión imposible, pero el Córdoba Patrimonio dio una lección de actitud y buen juego en Vista Alegre superando con creces a todo un Levante que llegaba a Córdoba como colíder. Tras la derrota en Santa Coloma (5-3) saltaron todas las alarmas en los cordobesistas, pero los tres puntos obtenidos en el fortín blanquiverde en uno de los mejores partidos de la temporada devuelven la ilusión a un Córdoba Futsal que acaricia la salvación matemática, alejando de una tacada tanto el descenso como la promoción.

La gran novedad en los blanquiverdes fue Boyos, que regresó con el equipo y partió desde el inicio. Nada más comenzar, el cuadro levantinista puso a prueba a Prieto y fue la muestra del gran arranque que puso a todos las pulsaciones al máximo. Pese a que los de Diego Ríos insistían constantemente contra la portería blanquiverde, los Josan González la tuvieron por partida doble por medio de Ricardo, mientras iban sintiéndose más cómodos sobre el parqué de Vista Alegre conforme transcurrían los primeros minutos.

El Córdoba Patrimonio no podía confiarse ante la velocidad del juego levantinista. Eso sí, las ocasiones no cesaban y fue Shimizu quien, a la media vuelta, estrelló el esférico en el palo a los cinco minutos de partido. El disparo del nipón fue un punto de inflexión para el encuentro que el Córdoba Futsal pasó a dominar gracias a la contundencia en ambas áreas. Tanta fue ésta que, a los nueve minutos, Pablo del Moral se elevó con sutileza el esférico y de volea, aprovechando la media salida del portero, reventó el balón al fondo de la meta visitante. Aun así, la ventaja peligraba en el marcador y al minuto después del tanto tuvo que intervenir Prieto con una estirada felina par evitar el empate.

Fue en el minuto 13 cuando todo se puso de cara para los de Josan González. Pablo del Moral robó el esférico en área granota tras una gran la presión alta cordobesista y se la sirvió a Zequi para que el gaditano empujase a puerta vacía el segundo tanto de los blanquiverdes. Sin apenas tiempo para reaccionar, esta vez Saura fue el protagonista de la acción, pues robó el balón en medio campo y se lo cedió a un Jesulito que perdió el uno contra uno ante Fede, pero el rebote lo aprovechó el pívot murciano, que con una precisa vaselina convirtió el tercero.

El marcador estaba disparado y no era una utopía. Eso sí, Prieto estaba muy seguro atrás y el Levante pecaba de impreciso ante la sorpresa que el Córdoba Patrimonio estaba dando ante el colíder. Mientras los de Diego Ríos no tenían capacidad para reaccionar, Saura no cedía en su intento por marcar. Fede tuvo que intervenir ante la habilidad y el descaro de Jesulito en los últimos compases de la primera parte, donde también Gallo pudo recortar distancias y Shimizu justo después aumentarlas. Pese a las idas y venidas continuas, los jugadores partirían hacia vestuarios, tras otra cabalgada de Zequi por la derecha que terminó con un Jesús Rodríguez que se topó con el meta granota.

El Levante no estaba muerto

La zaga blanquiverde no cedía terreno. Los de Diego Ríos no daban el partido por perdido y la segunda mitad arrancó con el ritmo alto que se mantuvo durante los primeros 20 minutos. Incluso de nuevo Jesús Rodríguez acarició el cuarto gol, que llegaría en el 25'cuando Pablo del Moral, que fue el más listo y atento de la acción, corrió con ansia hacia al balón muerto que se quedó en el área para sumar otro tanto.

Ante la asombrosa ventaja, Diego Ríos se decidió por atacar con portero-jugador. Tuvo que alinearse la mala suerte con el cuadro cordobés para que el Levante sumara su primer gol al marcador. Fue Jesús Rodríguez quien se marcó el propia puerta al cabecear entre los tres palos un disparo granota.

Posteriormente, Prieto las seguía salvando. De hecho, fue el protagonista no solo en evitar el asedio visitante, sino en sumar para su equipo el quinto gol del choque, después de que recogiese el esférico y desde su campo disparase a portería vacía con la puntería y certeza suficiente. Pero con un jugador más atacando los valencianos, de nuevo Prieto intervino con una magistral parada.

Sin embargo, pese que el Córdoba Futsal parecía tener el partido controlado, en el minuto 31 llegó la jugada polémica del partido, cuando Saura fue derribado en el centro del campo y, pese a la falta no señalada por el colegiado, Esteban avanzó con el balón y su disparo potente terminó en gol tras rebotar en Caio César. Dos minutos después, Tolrá marcaba a placer el tercero de los granotas y metía presión al cuadro local.

El Levante estaba metido totalmente en el partido y tenía al Córdoba Futsal contra las cuerdas. La tensión era máxima, pero una carrera de Zequi la vio Prieto que con un pase largo permitió que el gaditano anotara el sexto de los suyos. Los intentos levantinistas se estamparon en el palo y se le agotaban las opciones de igualar la contienda. De un lado para otro, los de Diego Ríos no lograban perforar la meta cordobesa.

Saura se estiró arriba poniendo a prueba a Fede y el disparo de Usín que pasó rozando la escuadra cordobesista congeló la grada del pabellón. Se alcanzó el tramo final del partido pero en los últimos segundos la defensa local y un Prieto primordial se encargaron de dejar cerrado un marcador abultado para el Córdoba Futsal, que pasó por encima del que llegaba como líder y ya toca la permanencia con la punta de los dedos.