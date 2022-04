El Córdoba Futsal echa el freno ante un crecido Fútbol Emotion Zaragoza (3-1)

El Córdoba Futsal se estrelló ante un sólido y crecido Fútbol Emotion Zaragoza que mereció la victoria. Los blanquiverde fueron a remolque durante todo el encuentro y, pese a que supieron reponerse en la segunda mitad del primer gol local, la carga de faltas y la falta de ideas en ataque terminó por confirmar una dura derrota que corta con su buena dinámica y que los deja a dos puntos del play off por el título a falta de que termine la jornada.

Había mucho en juego para ambos equipos, los aragoneses por la permanencia y los cordobesistas por luchar entre los grandes con la salvación ya asegurada. Jamur, que regresaba tras más de un mes sin jugar por una fractura nasal, fue el primero que se animó con un disparo cruzado que se marchó muy desviado. Luego, Óscar Villanueva estuvo a punto de marcar con un remate al segundo palo que no terminó de conectar, lo que sirvió como toque de atención a un cuadro cordobés que no entró con la intensidad necesaria al encuentro. Y es que, el Córdoba Patrimonio no se encontraba cómodo sobre la pista del Siglo XXI en los primeros compases del duelo.

Jesulito con un tiro potente y luego Zequi fallando ante Iván Bernad fueron las primeras llegadas peligrosas de los blanquiverdes, que poco a poco se iban acomodando al partido. Llegando al ecuador de la primera mitad, Shimizu volvió después de su lesión y dejó su primer detalle de calidad cuando, a la media vuelta, puso a prueba al meta local con un potente disparo. También tuvo que actuar el meta blanquiverde un minuto después ante el contraataque finalizado por Carlos García.

Juanqui no convirtió una gran oportunidad que cayó a sus pies y la contestación llegó al instante por medio de un Ismael muy feroz arriba. La igualdad era latente, aunque los de Jorge Palos estaba haciendo mucho más daño a un Córdoba Futsal que se defendía gracias al acierto de Prieto, que sacó dos ocasiones seguidas a Piqueras y Jamur.

No encontraba la forma de sobreponerse a la intensidad local el cuadro de Josan González, pero los esfuerzos estaban siendo muy repartidos sobre el parqué y no había un dominador claro. Sin embargo, a los 15 minutos, el exceso de confianza de Caio sacando el balón desde atrás con velocidad lo aprovechó Claudino para robarle el esférico al brasileño en campo blanquiverde y cedérselo a un Jamur que, solo al segundo palo, no falló e inauguró el marcador.

El gol apenas cambió el guion de partido, que iba llegando al descanso sin pena ni gloria. Entre ocasiones tímidas y esfuerzos que no llegaban a nada, Jesulito la tuvo de vaselina, aunque sin suerte, e Ismael lo intentó desde la falta directa. A falta de poco más de 20 segundos, el Córdoba Futsal avasalló la meta maña con intentos de Prieto desde lejos, Caio de cabeza y luego Álex Viana, que recibió un penalti no señalado en el remate.

Sin capacidad de remontada

Una espléndida pared entre Álex Viana y Jesulito acabó con un trallazo del gaditano ante el que tuvo que estirarse el guardameta local. Eso sí, quien había entrado con más hambre de gol a la segunda mitad era el Fútbol Emotion Zaragoza, que controlaba el juego ante un conjunto cordobés que esperaba sorprender con juego directo y velocidad al contragolpe, aunque la creación en las transiciones ofensivas estaba siendo una asignatura pendiente para Josan González.

Cuando más tranquilo estaba el choque, Saura le robó la cartera a Claudino en campo rival y solo ante Bernad, el pívot murciano definió a las mil maravillas para poner la igualada en el luminoso. Un pasito adelante dieron los blanquiverdes tras lograr el empate en un partido que se abrió. Óscar Villanueva la tuvo ante un seguro Prieto, pero las llegadas de los zaragozanos no era lo más preocupante para los cordobeses, que cargaron la quinta falta con diez minutos todavía por delante por diputarse.

Un agarrón de Álex Viana sobre Carlos García significó la sexta falta y una oportunidad desde el borde del área para que Jamur, sin barrera, fulminara la meta blanquiverde y volviese a poner por delante a los suyos. Restaban siete minutos al encuentro y Josan González apostó por atacar con Ismael como portero-jugador.

Jesulito acarició el tanto del empate y los blanquiverdes lo intentaban por todos los medios, pero la carga de faltas pesaba demasiado. Prieto tuvo que intervenir con maestría para evitar que Jamur, desde el doble penalti, dejara encarrilada la victoria de un Fútbol Emotion Zaragoza muy crecido en las últimas jornadas. Sin embargo, el cuadro de Jorge Palos volvió a responder a falta de poco más de un minuto para el final del duelo. En un aproximación peligrosa del Córdoba Futsal, el rechace lo recogió Adri Ortego en su propio campo y desde lejos, puso el tercer tanto de los suyos aprovechando que no había portero bajos los palos de la meta cordobesista.

Miguelín se atrevió desde lejos para darle esperanza a un Córdoba Futsal que no demostró tener capacidad para remontar durante el partido, aunque de fe siempre va sobrado el orgullo blanquiverde. En esta ocasión, los esfuerzos se quedaron en vano y la victoria fue para los locales, que cortan con la racha de dos triunfos consecutivos de los blanquiverdes y les complican el sueño de jugar el play off por el título.