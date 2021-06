El Córdoba Futsal confirma las bajas de Boyos y Caio César

El Córdoba Futsal sigue configurando su plantilla de cara a la temporada 2021-2022 y en ella no estarán Boyos y Caio César, las dos últimas bajas confirmadas por la entidad blanquiverde. El ala-pívot de Doña Mencía y el cierre brasileño se marchan de la entidad después de no alcanzar un acuerdo para su renovación, pese a que no fueron incluidos en el primer parte de bajas que comunicó el club nada más finalizar la temporada.

En el caso de Boyos, su continuidad en el equipo dependía en buena parte de las operaciones que el club tenía pendientes en el mercado de incorporaciones. Después de atar a Álex Viana y tener muy cerca también a Miguelín, el club de Vista Alegre buscaba un perfil de jugador similar al menciano, que pudiese aportar algo más de gol. Y la continuidad de Boyos hace pensar que las conversaciones en marcha para reforzar ese puesto han terminado fructificando, de ahí la salida del jugador cordobés.

Boyos se marcha del Córdoba Patrimonio de la Humanidad después de una sola temporada en el club. El menciano llegó el pasado verano procedente de Italia y en su primer curso en la élite anotó seis tantos, en un total de 28 partidos disputados. Pese a ser un hombre bastante utilizado por Josan González, su rendimiento no terminó de ser regular, lo que ha propiciado que el club busque un salto de calidad para ese perfil de su plantilla.

En cuanto a Caio César, su salida responde a más a cuestiones económicas que a su rendimiento deportivo. El club estaba muy interesado en atar la continuidad del cierre brasileño, que llegó a Córdoba en el pasado mercado invernal y enseguida aportó un salto de calidad a la plantilla, especialmente en el apartado defensivo, hasta convertirse en un pilar fundamental para atar la permanencia en la élite.

Sin embargo, las aspiraciones económicas del jugador brasileño se escapaban de las posibilidades del club cordobés, que aún así le planteó una oferta que Caio ha estado valorando. Finalmente, el cierre brasileño no continuará en el Córdoba Futsal y su destino más probable es Rusia, donde ya jugó en etapas anteriores de su carrera.

Con la confirmación de estas dos salidas, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad suma ya cinco bajas, pues nada más acabar el curso ya anunció que Manu Leal, Koseky y Cordero no continuarían en el equipo. A ellos se suman ahora Caio César y Boyos, aunque todavía quedan renovaciones por resolver y es bastante probable que termine llegando alguna baja más en las próximas semanas.