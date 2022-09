El Córdoba Futsal y el Ayuntamiento escenifican su alianza un año más

El Córdoba Futsal y el Ayuntamiento de Córdoba han escenificado este martes su alianza una temporada más. El club blanquiverde ha sido recibido en Capitulares por el alcalde, José María Bellido, para realizar una foto oficial que sirve para poner la rúbrica gráfica al acuerdo de patrocinio por el que la ciudad se convierte en el principal sostén económica de la entidad de Vista Alegre, que un año más llevará el sello de Córdoba Patrimonio de la Humanidad en su camino por la mejor liga del mundo de fútbol sala.

En la visita de la plantilla blanquiverde al Ayuntamiento estuvo presente también el presidente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, un José García Román preocupado por el arranque de temporada que ha cuajado su equipo, con dos derrotas para situarse colista, aunque confiado en que pronto llegará la reacción que lleve a los de Josan González fuera de los puestos de descenso.

Ahora, con la inminente visita del Jaén Paraíso Interior a Vista Alegre, García Román sabe que sumar puntos será complicado. "Evidentemente no es el mejor comienzo, ni el mejor rival ahora para jugarnos algo que es un poco una final. El partido del Noia sabíamos que era trampa, y si lo perdíamos tendríamos problemas porque después visitábamos al Barça, luego venía el Jaén y luego iremos a Palma. Pero esto es la Primera División, aquí no hay enemigo fácil, lo que hay es que confiar en nuestras posibilidades y empezar a sumar puntos, cuanto antes mejor", apuntó.

El presidente añadió que "la imagen no es mala, pero eso no da puntos", aunque se mostró calmado porque sabe que queda mucha liga por delante: "Partiendo de que siempre hemos dicho que hay que buscar dos equipos más malos que nosotros para asegurar la permanencia, estoy convencido de que tenemos plantilla para no pasar apuros, y a partir de ahí, soñar". Y es que el cordobés es consciente de que "competir con el Barça es muy complicado, pero ya llegarán los rivales de nuestra liga y esperemos sacar esos partidos adelante".

A la espera de Álex Viana

El dirigente del club de Vista Alegre se refirió también a la ausencia de Álex Viana, que sigue en Brasil a la espera de poder volver a España ya con el visado en regla, después de unos interminables trámites burocráticos. "Se han dado una serie de circunstancias... Lo de los consulados es de nota. Van pidiendo documentos sucesivamente y se está retrasando. Esperemos que en el plazo de dos semanas esté Álex Viana con nosotros. Son cuestiones burocráticas exclusivamente", lamentó.

García Román reconoció además la importancia del acuerdo de patrocinio con el Ayuntamiento, lo que supone la mayor partida de ingresos en las cuentas del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. "Económicamente, para un club modesto como nosotros, que no tiene ningún mecenas detrás, el patrocinio del Ayuntamiento es fundamental para nuestra economía", indicó el presidente.