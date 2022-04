El Córdoba Femenino tropieza en casa con polémica ante el Madrid CFF B (0-1)

El Córdoba Femenino dio una sorpresa negativa y no pudo ante el Madrid B en la Ciudad Deportiva. Las blanquiverdes fueron incapaces de darle la vuelta al primer gol de las madrileñas pese a sus múltiples intentos, aunque consiguieron empatar en la última jugada y el equipo arbitral se equivocó al anular el tanto que era legal y que hubiese supuesto un reparto de puntos más justo y con el que las de Pepe Contreras no tendrían que soportar estar solo un punto por encima de los puestos de play off por la permanencia.

Tras la derrota de la pasada jornada ante el Cacereño (2-0), las blanquiverdes buscaban reivindicarse ante un rival inferior en números y en la clasificación. Tras cuatro victorias consecutivas en casa, las de Pepe Contreras no pudieron ante un filial madrileño que dejó jugar desde el minuto uno al Córdoba Femenino para hacerle daño al contragolpe.

Con esa idea de juego se desarrolló un encuentro con pocas ocasiones. Las blanquiverdes, que mantuvieron la posesión, no lograban atacar con éxito pese a sus múltiples intentos. Fue ahí cuando apareció un Madrid B más astuto y asestó el primer golpe del partido. A la media hora de juego, las visitantes sacaron rápido una falta y fue Victoria quien supo sacarle el máximo rendimiento al batir a Gordillo con una buena definición.

Con la ventaja favorable para el Madrid B, ambos tomaron camino hacia vestuarios. Ya en la segunda mitad, lo propuesto sobre el césped de la Ciudad Deportiva cambió poco. El Córdoba Femenino dio un paso más adelante en busca del empate y movió banquillo en busca de un revulsivo que le diese la vuelta al marcador, pero no llegaba mientras los minutos iban transcurriendo.

El esférico se paseó junto a la meta madrileña y nadie estuvo ahí para empujarlo a gol. Luego, el remate de María Avilés al rechace de Paula Moreno lo sacó una defensora bajo palos. Así se resistió un gol local que era cuestión de tiempo que terminara llegando. De hecho, llegó, pero fue en el descuento y no terminó por subir al marcador porque la colegiada señaló un fuera de juego inexistente de Celia Fernández al remate desde el saque de falta que terminó con la polémica montada, la propia Celia y el entrenador Pepe Contreras, expulsados, y la derrota para un cuadro cordobés necesitado de puntos.