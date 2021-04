El Córdoba Femenino se derrumba ante el Femarguín (4-0)

Duro revés. El Córdoba Femenino se derrumbó ante un Femarguín muy necesitado por salir de los puestos de descenso de la clasificación de este subgrupo D del Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola. Las blanquiverdes cedieron su primer revés de esta segunda fase, aunque se mantienen con cinco puntos de renta sobre la zona peligrosa de la tabla.

Tras deshacerse del Levante B (3-1), Roberto Ramírez repitió el mismo once que jugó ante el filial levantino. Las locales, que ya sacaron un punto de la Ciudad Deportiva, mostraron desde el inicio lo mucho que les iba en este envite. Carol, a los cinco minutos, ya dio el primer aviso. Poco después, Astrid, todo un incordio para las blanquiverdes, también pudo poner en ventaja a su equipo, pero no atinó con los tres palos. La que no falló fue Patri cuando pasaba el primer cuarto de hora de juego, para abrir el marcador y complicar el panorama a las visitantes.

Tras el 1-0, las cordobesistas dieron un paso hacia adelante y tuvieron cerca el gol del empate. Sin embargo, Encarni estrelló su lanzamiento contra el palo. Del posible 1-1, se pasó rápidamente al 2-0. Todo se puso peor para las blanquiverdes. Antes de llegar al descanso, Astrid, tras un buen pase de Brenda, puso tierra de por medio con una vaselina que sorprendió a Patricia Curbelo. Segundo mazazo y las opciones del equipo entrenado por Roberto Ramírez empezaban a volar.

En la segunda mitad, sin tiempo a la reacción del Córdoba Femenino, que pudo acortar distancias por medio de María Avilés, el Femarguín puso la sentencia muy pronto. Solo se llevaban ocho minutos de juego cuando Eli cazó una falta botada por Patri para batir a Curbelo, que fue expulsada por una discutida pena máxima señalada por el colegiado. Roberto Ramírez dio entrada a Carmen Gordillo por Celia Ruano. Las canarias fallaron el penalti, dejando una puerta abierta a la esperanza.

Pero la realidad no varió. En la recta final, el conjunto insular puso la guinda a un gran encuentro con el cuarto tanto de Patri, que dejó noqueado a un cuadro cordobesista que no estuvo cómodo en el Municipal de Arguineguín. Con este revés, las de Roberto Ramírez deben seguir peleando por la permanencia tras ver recortada su ventaja de ocho a cinco puntos. Aún quedan cuatro partidos y el objetivo sigue sin estar sellado.