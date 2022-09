El Córdoba Femenino debuta con derrota ante el Osasuna Femenino (2-0)

El Córdoba Femenino no tuvo suerte en su debut en esta nueva y competida Primera Federación. Las de Fran Rodríguez no fueron capaces de vencer a un Osasuna Femenino que, en un partido reñido, se adelantó al final de la primera mitad y luego, aprovechó un tanto en propia puerta de las cordobesistas para acabar matando un choque al que no supo reaccionar el conjunto blanquiverde, quién todavía tendrá que esperar para lograr su primera victoria de la 22-23.

Y eso que el primer acercamiento peligroso lo protagonizó el Córdoba Femenino. Fue un Remate de Elisa a la falta colgada desde la izquierda en el minuto ocho que tuvo que atrapar Maitane, la meta local. Poco después, las rojillas respondieron por medio Zugasti, que robó en territorio cordobesista y exigió la parada a Gordillo. Una sucesión de golpes que, por el momento, dejaban un encuentro igualado en el que podía pasar cualquier cosa.

Cerca de la primera media hora de juego, Méndez probó con un disparo desde la falta directa que puso a prueba a la portera de un cuadro navarro que no tardó en responder por medio del disparo de Merche Izal que rozó el larguero de las visitantes. El Osasuna había dado un paso adelante en el último tramo de la primera mitad y eso dio sus frutos, pues, en el 43', Zugasti no falló ante la portería de las de Fran Rodríguez y puso a las suyas por delante en el luminoso.

Tras el paso por vestuarios, el choque continuó con un ritmo alto de juego y la igualdad por bandera. En la parcela ofensiva, ambos conjuntos lo intentaban, aunque sin demasiada profundidad como para convertir las ocasiones en goles. En el momento más inesperado, el Osasuna golpeó de nuevo cuando la zaga blanquiverde se anotó en propia puerta y el 2-0 imperó en el marcador en el 61'. Con mucho partido todavía por delante, las navarras tuvieron en sus botas ampliar todavía más la ventaja con una doble ocasión de Mar y Zugasti.

El baile en los banquillos prosiguió con el objetivo de remontar un duelo que a las blanquiverdes se les puso cuesta arriba, sobre todo cuando, a falta de 12 minutos para el final, el Osasuna volvió a tenerla con un tiro a bocajarro ante el que tuvo que actuar con rapidez la zaga cordobesa. Poco después, fue Zugasti quien se plantó sola ante Gordillo, pero la portera visitante le ganó la partida con soltura en el uno contra uno.

El Osasuna Femenino estaba siendo mejor que un Córdoba Femenino que apenas contó con un disparo de Ruano que se marchó por encima de la meta local como el acercamiento a la meta rival más peligroso de toda la segunda mitad. Una falta de reacción que terminó firmando el 2-0 en el marcador y dejando a las de Fran Rodríguez sin los tres primeros puntos de la temporada.