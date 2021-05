El Córdoba Femenino arrasa al Valencia B con una actuación magistral de Wifi (5-2)

El Córdoba Femenino debía reponerse tras la dura derrota en Femarguín y no falló. Esta vez, el filial valencianista no fue rival para las de Roberto Ramírez, y eso que tuvieron que remontar el gol del Valencia B al arranque del encuentro, aunque para ello apareció una Wifi estelar que con su póker de goles deja prácticamente sallado el objetivo de la permanencia para el cuadro cordobés.

El partido comenzó con un Córdoba Femenino algo desconectado. Un balón colgado desde la derecha por Judit lo cabeceó Elena Gil con peligro y fue la señal de lo que vendría luego. Tras la milagrosa mano de la guardameta visitante al disparo de Celia Ruano, Julia Aguado se anticipó a la zaga local y remató con clase un nuevo centro lateral desde la derecha para batir a Gordillo, titular en la meta blanquiverde por la ausencia de Patricia Curbelo tras ser expulsada la pasada jornada.

El primer golpe del encuentro lo dio un Valencia B bien plantado sobre el verde de la Ciudad Deportiva. Eso sí, el Córdoba Femenino no cedía en sus intentos por igualar el luminoso, pero María Avilés se topó con la portera visitante. El balón parado estaba siendo el principal problema para las jugadoras de Roberto Ramírez, que se veían con problemas en el juego aéreo y no eran capaces de alejar el peligro.

Yanire la tuvo de volea tras recoger el rechace al saque de esquina y luego Celia Ruano se plantó ante la meta valencianista también sin fortuna. Pese a la oportunidad, el Córdoba Femenino estaba dando el paso hacia adelante que le faltó en los primeros compases del choque. Así fue como, en el 31', Cintia abrió para una María Avilés que se asomó a la frontal del área y ajustó el disparo al palo largo inalcanzable para Pallás. Las blanquiverdes habían logrado la igualada y hacerse con el control del partido. Tanto fue la superioridad que, apenas seis minutos después, las cordobesistas lograron remontar gracias a la presión alta de Wifi, que permitió a la cordobesa anotar con su disparo lejano ante la salida de la portera che.

Imparable Wifi

Pallás comenzó la segunda parte evitando el gol de Wifi. La estirada fue providencial, pero resultó insuficiente para evitar que las de Roberto Ramírez continuaran dominando el partido y teniendo las ocasiones más claras. De hecho, a los diez minutos, Wifi recibió de Encarni a la perfección y desde la frontal se internó en el área y su zurdazo sumó el tercero al marcador blanquiverde. Ni siquiera dio tiempo a las valencianistas de reponerse cuando María Avilés colgó el balón desde la esquina y Wifi, con astucia esperando el rebote, lo remató a la media vuelta directo al fondo de la red.

Con el triplete de la cordobesa, el encuentro parecía más que cerrado, pero todavía quedaba partido. Minutos después, María Ferrer cabeceó un centro lateral y acortó distancias para el filial. Sin embargo, aunque las valencianistas subieron sus líneas y amenazaron la meta blanquiverde con centros laterales, no lograron crear peligro sobre los tres palos que defendía Gordillo.

Con el nivel del partido disminuido debido al cansancio y a la ventaja en el marcador, comenzó el baile de sustituciones en ambos banquillos. El Córdoba Femenino hacía daño al contragolpe ante la desesperación del filial valencianista por marcar y recuperar la esperanza de remontar. Pero los minutos pasaron sin apenas ocasiones. Ya en el descuento, Wifi pudo hacer su póker de goles, pero se encontró con Pallás y luego María Lara con el travesaño. No obstante, a la delantera cordobesa no le valía con sus tres dianas. En la última jugada del partido, Wifi recibió en el área rival y a la media vuelta no falló para cerrar el encuentro y firmar su increíble actuación personal que deja al Córdoba Femenino más cerca de la permanencia.