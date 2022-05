El Córdoba Femenino y el Pozoalbense agotan sus balas en una jornada crucial

El Córdoba Femenino y el Pozoalbense tienen mucho que decir en esta jornada 27 del Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola donde se juegan los últimos cartuchos que les quedan para alcanzar los objetivos de este tramo final de temporada. Los blanquiverdes necesitan salir de esa zona de play off por la salvación y conseguirla de manera directa, mientras que el conjunto vallesano, que ahora mismo solo descendería una categoría y no dos gracias a la buena racha que atraviesa, sueña con alcanzar esos puestos de play off para poder obrar el milagro de la permanencia.

A falta de cuatro jornadas para que finalice la actual campaña, uno de los conjuntos que más se la juegan en este sprint final es el Córdoba Femenino, que recibe este sábado al Fundación Albacete (Ciudad Deportiva, 11:00). Se trata de uno de los partidos más importantes del año para las de Pepe Contreras, pues ocupan la séptima posición en la tabla (39 puntos) y su rival está justo encima con un punto más (40), por lo que adelantaría al cuadro manchego y alcanzarían la quinta plaza, que supone la salvación directa (40).

Eso sí, las blanquiverdes atraviesan uno de sus peores momentos de forma, ya que suman tres derrotas consecutivas, la última una muy dolorosa en el derbi ante el Pozoalbense (1-0). Por su parte, el Albacete llega en buena dinámica porque ha ganado sus dos últimos encuentros. Por tanto, la tensión y lo que hay en juego es máxima, aunque para el encuentro, el técnico cordobesista solo cuenta con la baja de Celia Fernández por sanción.

El Pozoalbense, que por fin salió de esos dos últimos puestos en los que el descenso es de dos categorías, reciben este sábado al Betis B (Ciudad Deportiva Luis del Sol, 16:00), en su misión de evitar males mayores y, al menos, bajar solo a la Tercera división. Eso sí, con 26 puntos y en la decimotercera posición, alcanzar esos play off por la permanencia están a cinco puntos, una opción por la que sueñan los de Antonio Serrano Chico, que atraviesan una excepcional racha de tres partidos consecutivos.

La opción es todavía más real teniendo en cuenta que, quien ocupa una posición por delante de las vallesanas con un punto más es, precisamente, el conjunto bético, que de hecho llega de perder ante el Juan Grande (2-0). De ahí que el Pozoalbense esté ante una ocasión de oro para alejarse todavía más de los dos últimos puestos y de poder optar al milagro de salvar la categoría. Además, Chico recupera a Andrea Ríos para este envite y tiene a toda la plantilla a su disposición.