El Córdoba CF renueva a Peque como director deportivo del equipo femenino

El Córdoba CF ha anunciado este martes la renovación de Francisco Avilés Peque como director deportivo de un conjunto femenino que formará parte esta temporada de Primera RFEF, la nueva nomenclatura de la segunda categoría. Con la contratación de Fran Rodríguez como técnico para este ejercicio, que releva a Pepe Contreras, el club se pone manos a la obra para confeccionar una plantilla que volverá a los entrenamientos el próximo 25 de julio.

El Córdoba Femenino, que logró su plaza en Primera RFEF tras ganar la eliminatoria del play off al Zaragoza en la Ciudad Deportiva, tiene tarea por delante. Jacinto Rubio, secretario técnico blanquiverde, puso rumbo al Fundación Albacete. No fue la única salida del club cordobesista, ya que Pepe Contreras no continuó como entrenador y Clau, que firmó por el Granadilla Tenerife, y Andrea Blanco, Paula Moreno y Laura González ya anunciaron su marcha a través de las redes sociales.

Para esta temporada, Peque tendrá que volver a construir un equipo que tendrá como base a las jugadoras cordobesas que forman parte de la entidad. Entre ellas se encuentra una Wifi que está rayando a un gran nivel con la selección española sub 19 en el Campeonato de Europa. La ariete blanquiverde anotó dos goles en el duelo de la fase de grupos ante la República Checa.

El Córdoba Femenina trabaja en la confección de la plantilla tras renovar a Peque y firmar a Fran Rodríguez como entrenador. El técnico cordobés conoce la casa porque fue el preparador físico del equipo el ejercicio pasado. Ahora se pone al mando de un plantel que se remodelará para competir en Primera RFEF.

María del Mar Villarreal, más conocida como Loba, como ha avanzado Canal Blanquiverde, es el primer fichaje del Córdoba Femenino. Procede del Santa Teresa, equipo con el que compitió el curso pasado en Reto Iberdrola. Anteriormente, la de Villanueva de Córdoba, que juega de lateral e incluso lo ha hecho también de central, formó parte del Pozoalbense. Ahora busca seguir creciendo en la entidad cordobesista.