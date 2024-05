El Codimar Basket Genil luchará por ascender a la Liga EBA

El Codimar Basket Genil luchará por intentar dar el salto a la Liga EBA. La entidad pontanesa, que finalizó la fase regular en la tercera plaza del Grupo B de Primera Nacional masculina, con un balance de 17 triunfos y cinco derrotas, peleará a partir de este domingo la eliminatoria de cuartos de final, que será a doble partido, frente al Náutico de Sevilla, que acabó como líder del Grupo A tras ganar 22 citas de las 24 disputadas.

Tras cerrar la fase regular el pasado fin de semana con una derrota ante el Salliver Fuengirola, el Codimar Basket Genil evitó que en estos cuartos de final le tocase un rival de su mismo grupo. De este modo, será el Náutico de Sevilla el que luche contra los pontanenses por un billete para la final four de la Liga EBA. Ahí quieren estar los de Alberto Rueda, aunque antes deben deshacerse del potente cuadro sevillano.

La ida de esta eliminatoria de cuartos de final entre el Codimar y el Náutico se disputará este domingo en el pabellón Joaquín Crespo Quini de Puente Genil (19:00), mientras que la vuelta será el domingo 12 de mayo a las 20:00 en las instalaciones del Club Náutico de Sevilla. El ganador conseguirá el billete para disputar la final four de la Liga EBA.

Alberto Rueda, técnico del Codimar Basket Genil, señaló a el Día que el paso conseguido por su equipo supone "una gran alegría en todos los sentidos". Además, añadió que es recoger "los frutos del trabajo de dos temporadas". "A nivel personal, estoy muy contento porque cuando llegué aquí el año pasado teníamos unos mimbres y ahora tenemos otros más solidos", expuso el técnico cordobés.

"La evolución de algunos jugadores ha sido muy satisfactoria y también en la forma de afrontar los entrenamientos o partidos. El año pasado se pusieron unas bases y este año se ha ido avanzando a pasos agigantados, aunque han sido los jugadores los artífices de todo esto, que al final son los que meten la pelota en el aro. Yo solo trato de guiarlos y darles variantes y opciones para entender y leer el juego y sacar provecho de las ventajas", apuntó Alberto Rueda sobre el éxito conseguido por un Codimar que también se apuntó el título en cadetes y "en el club estamos muy contentos".

Sobre la eliminatoria ante el Náutico, Rueda comentó que será "un partido muy difícil". "Es cierto que no queríamos a El palo y Fuengirola, los dos equipos de nuestro grupo, por potencial y porque nos conocemos mucho, pero nos ha tocado el peor rival posible porque ha sido el mejor primero", señaló el preparador cordobés.

El Náutico es "un gran equipo también, al que tenemos que analizar su juego para intentar afrontar la eliminatoria lo mejor posible y pelearla sin miedo a nada". "La presión la tienen ellos, que son los que acabaron primeros y los que están obligados a tener que ganar", señaló Alberto Rueda. Además, añadió que "lo que nos encontremos, bueno es".

"Iremos a tope y tendremos nuestras posibilidades. Son dos partidos para intentar ganarlos e ir sin especular", apuntó Alberto Rueda sobre "una eliminatoria muy dura, porque ellos tienen una pista que no es parqué, muy pequeña y no tiene grada". Además, comentó el técnico cordobés que "el público está casi metido en la pista, como si fuesen los partidos de la Copa de Europa de los años 80 de Grecia". No obstante, intentarán "afrontarlo de la mejor manera posible".