El Ciudad de Lucena, sin suerte ante un buen Xerez DFC (2-0)

El Ciudad de Lucena cosechó su segunda derrota consecutiva ante un Xerez DFC que va lanzado hacia el ascenso a la Segunda RFEF. El conjunto azulino se impuso a los celestes en un buen partido, que dominó siempre y en el que demostró que no hay rival que le pueda hacer daño en estos momentos. Con este revés, los aracelitanos se complican el ascenso de forma directa, aunque tienen todavía dos envites para conquistar un objetivo que se complicó con esta doble derrota.

Tras la derrota del pasado miércoles ante el Xerez DFC (0-1), Dimas Carrasco, que contaba con la baja del sancionado Marcos Pérez, movió su once inicial e introdujo hasta cuatro novedades, al dar entrada de inicio a Álex Lázaro, Salvi Blázquez, Álvaro y Toni Pérez por Adri Soto, Marcos Pérez, Mario Ruiz y Michael Conejero. Por su parte, el cuadro jerezano retocó el once en todas sus líneas.Nada más arrancar el partido, el Ciudad de Lucena quiso presentar sus credenciales con un buen centro al área que Toni Pérez remató de cabeza por encima del larguero. Pero solo fue eso, un amago. El cuadro azulino no tardó en hacerse con el control del juego y de balón. Con el público muy encima, un centro-chut de Beni casi sorprende a un despistado Álex Lázaro (6'). Poco después, una jugada de ataque iniciada por Jacobo no la culminó, tras varios rechaces, Goma, completamente solo casi a la altura del punto de penalti. Con todo a favor, mandó alto el balón (15').Los visitantes no se encontraban nada cómodos sin balón ni con la presión de los azulinos, pero en el minuto 20 no aprovecharon de milagro un error defensivo que terminó con Edet tapando a Juan Delgado. En el 27', un buen disparo de Nacho se marchó rozando el poste derecho de la meta defendida por Camacho. La emoción estaba servida. El Ciudad de Lucena comenzaba a sacudirse un poco el dominio. Pasada la media hora de juego, dispuso el cuadro lucentino de otra buena oportunidad. Una falta en la frontal del área de Jacobo sobre Alan Araiza la mando Nacho alta. Acto seguido, Juan Delgado y Víctor Morillo se estorbaron y no pudieron resolver un centro de Alan Araiza (38').

Unos intensos primeros cuarenta y cinco minutos tocaron a su fin con la grada enfadada con el árbitro y con los cordobeses también protestando porque el árbitro porque decretó el final del primer acto antes de que se cumpliera el tiempo reglamentario. El descanso lo aprovechó el entrenador azulino para realizar una variante en el centro del campo. Antonio Jesús se quedó en la caseta y saltó al terreno de juego Bruno Herrero y las cosas no pudieron comenzar mejor para los xerecistas, que se adelantaron en el marcador con un gol de Máyor (48'). El ariete forcejeó con la defensa, estuvo más listo y anotó, mientras los visitantes reclamaban una falta que el árbitro bien pudo señalar.

Justo después y en pleno subidón tras el tanto, la fortuna se alió con los azulinos. En el minuto el 51', una falta lateral lanzada por Adrián Ruiz la remató al palo Pablo Gallardo y el rechace se paseó por la portería de Camacho. Fue el único susto importante de los aracelitanos. Dimas Carrasco, a la desesperada, realizó un triple cambio y Pérez Herrera respondió también con dos variantes, al variar las bandas.

Jacobo y Bello dejaron sus plazas a Javilillo y Manu Baeza y el joven extremo entró y besó el santo. Anotó el segundo de la tarde a los 67 minutos. Una jugada por la banda izquierda de Máyor, que hizo de extremo, acabó con un centro al área que Goma no pudo rematar, pero sí el exbético, que tuvo fortuna en el rechace. Era la recompensa a la superioridad azulina en la segunda mitad, ante un rival que se vio desbordado en todas las facetas del juego.

Si la primera parte fue más igualada, en la segunda el Xerez DFC fue el único equipo que existió en el campo y que se hizo acreedor de llevarse el encuentro. Salvo el susto inicial al palo, no sufrió, tiró de experiencia y de galones y supo en todo momento sacar ventaja de todas las acciones. Los cordobeses en ningún momento dieron sensación de poder hacer daño a un conjunto local entero, solidario y sin fisuras, que no mostró secuelas de un duro confinamiento. Tras este revés, los lucentinos buscarán sus opciones de ascenso directo en los dos duelos que les quedan ante el Xerez CD y el Ceuta, ambos partidos en el Ciudad de Lucena.