El Ciudad de Lucena se queda sin gol y pierde ante el Xerez DFC (0-1)

El Ciudad de Lucena se quedó sin gol y perdió ante el Xerez DFC su primer encuentro de esta segunda fase. Los celestes no pudieron con un conjunto jerezano que crece en la clasificación del subgrupo C del Grupo X de Tercera División gracias a su victoria en suelo cordobés. Un tanto de penalti de Antonio Sánchez decantó la balanza de un encuentro donde los locales no tuvieron fortuna de cara a puerta.

Tras conquistar un punto el pasado miércoles ante el Xerez CD en La Juventud (0-0), los lucentinos movieron su once inicial respecto al último y Dimas Carrasco introdujo hasta tres novedades, al dar entrada a Mario Ruiz, Chucky Pierce y Michael Conejero, los dos últimos regresaban tras cumplir su partido de castigo, por Salvi Blázquez, Zurdo y Toni Pérez.

Tras ser golpeado por el coronavirus, el Xerez DFC regresaba a competición 18 días después. Y lo hizo plantando cara desde el comienzo del encuentro. Tras unos minutos de tanteo, donde los dos equipos no crearon excesivo peligro, Antonio Sánchez, con un cabezazo, probó a Adri Soto. Los jerezanos, con una presión alta, no dejaban jugar cómodo a un Ciudad de Lucena que se llevó un duro golpe antes de la media hora de juego. El colegiado decretó una pena máxima y Antonio Sánchez puso el 0-1.

Con el marcador en contra, los celestes no arrancaban ante un cuadro jerezano bien colocado. Fran Ávila, antes de llegar al descanso, tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión, pero los de Dimas Carrasco estaban noqueados. Todo quedó para la segunda mitad. Ahí el técnico sevillano movió rápido el banquillo para dar entrada a Santi Rosa por Michael Conejero.

Sólo se llevaban dos minutos de juego de esta segunda mitad cuando Nacho probó fortuna con un lanzamiento que se fue desviado. El Xerez DFC aguantó con orden los ataques locales. Juan Delgado también lo intentó, poco después, pero no atinó con los tres palos. También apareció la figura de Camacho. A pesar de los cambios de Dimas Carrasco, los celestes no tuvieron fortuna y claudicaron ante un equipo jerezano que crece en la tabla con este triunfo.