El Ciudad de Lucena recupera la sonrisa a costa del Atlético Espeleño

El Ciudad de Lucena recuperó la sonrisa a costa del Atlético Espeleño. Los celestes se llevaron un igualado derbi provincial gracias al tempranero gol de Dieguito, que puso por delante a un conjunto lucentino que, a partir de ese momento, supo jugar con el viento a favor para dejar atrás una dinámica de cuatro partidos sin ganar que le había alejado del primer puesto.

El duelo no pudo empezar con más intensidad, pues a los cuatro minutos de juego Dieguito inauguró el marcador con el tanto que, a la postre, iba a ser decisivo para resolver el encuentro. El Atlético Espeleño, tocado en su moral después de la derrota en Coria que le ha complicado el final de temporada, intentó serenarse y tuvo algunos acercamientos sobre la portería de Nico Garnés.

Primero lo intentó Antolín con un chut lejano y, más tarde, fue Rubén Jurado el que probó fortuna. Los de Juan Carlos Quero no tuvieron excesivo tino y el Ciudad de Lucena se encontró medianamente cómodo para hacer del partido una balsa de aceite, buscando que los minutos pasaran sin que sucediesen muchas cosas.

Pasada la media hora de juego, Dieguito volvió a gozar de una clara ocasión al rematar un centro de Marcos Pérez que no cogió portería de milagro, en la que fue la oportunidad más directa de que el marcador volviese a moverse antes del descanso.

A la vuelta del tiempo de asueto, el Ciudad de Lucena siguió controlando el juego, con un Atlético Espeleño que no se resignaba a su suerte y que trataba de cercar la portería de Nico Garnés, si bien los rojillos no encontraron la fluidez necesaria para poner en verdaderos aprietos al conjunto celeste. Falete realizó cambios con la idea de refrescar piernas en su equipo y que el triunfo momentáneo no corriese peligro, sin renunciar a abrochar la contienda en alguna acción de ataque.

Con el veterano Guille Roldán muy activo en ataque, Quero quemó sus naves en el tramo final y el Espeleño tuvo un par de acercamientos interesantes, pero que no supusieron ya un riesgo serio para un Ciudad de Lucena que se llevó tres puntos sanadores. El cuadro de Espiel, por su parte, tendrá que seguir luchando por asegurar cuanto antes la permanencia en un final de temporada muy apretado en la parte baja del Grupo X de Tercera RFEF.