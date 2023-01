El Ciudad de Lucena no avanza en su plan y pierde ante el Rota

Duro revés. El Ciudad de Lucena cayó en casa ante el Rota y sigue sin variar la mala dinámica de resultados de las últimas jornadas. Un punto de nueve posibles es el sumado por el cuadro celeste desde la llegada de un Rafael Carrillo Falete que lucha por cambiar la situación de un equipo que está más cerca del descenso que de los puestos de play off de ascenso a Segunda RFEF.

Tras perder en el descuento ante el Córdoba B en El Arcángel, el Ciudad de Lucena, en el debut de Falete en casa, buscaba un triunfo para acortar la racha de tres citas sin vencer. El técnico cordobés no lo dudo y dio galones de inicio a Ricard y Diawara, los dos fichajes realizados por la entidad aracelitana durante esta misma semana.

Desde el inicio los celestes empezaron a llegar al área del Rota. Antonio Pino, a los ocho minutos de juego, dio el primer aviso, pero su cabezazo lo sacó Manu López. Poco después, Nacho Fernández lo intentó con un disparo desde el borde del área. Los de Falete dominaban a un cuadro gaditano que sufría atrás. Sólo la mala suerte impidió que los locales no se adelantasen. Tampoco pudo hacerlo con un remate de Marcos Pérez tras un centro de Diawara.

Antes de llegar a la media hora de juego, Diego Domínguez no atinó con los tres palos tras un pase de Nacho Fernández. Los minutos pasaron y se llegó al término de la primera mitad con el empate inicial, aunque los celestes merecieron un mejor premio.

Tras el receso, llegaron los problemas para el Ciudad de Lucena. Dani Espejo tuvo que abandonar el terreno de juego cuando solo se llevaban cinco minutos de juego de esta segunda parte. Antonio Jesús y Diego Domínguez, en una doble ocasión, siguieron dando vida a un Rota que aprovechó un descuido para poner el 0-1 gracias a un David Moreno que apenas llevaba cinco minutos en el terreno de juego.

El gol roteño dejó tocado a un cuadro de Falete que no atinaba de cara a puerta. Los cambios se fueron produciendo y el técnico cordobés dio entrada a Ranchero y Sergio López. En la recta final, Marcos Pérez tuvo el empate, pero el balón no terminó de entrar en la portería de Manu López. No hubo tiempo para más y los puntos volaron del Ciudad de Lucena.

Con este revés, los celestes, que visitan al Xerez CD la próxima jornada, se quedan décimos a cuatro puntos de la zona de descenso, mientras que los puestos de play off de ascenso a Segunda RFEF ya están a ocho. Falete tiene mucha tarea por delante para variar la situación de un club que sigue sumido en una gran crisis de resultados.