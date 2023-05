Chen Pomeranz no seguirá en el Ángel Ximénez la próxima temporada

El Ángel Ximénez sigue con la planificación de su plantilla para la próxima temporada. Aunque aún quedan dos jornadas para que acabe el presente curso, la entidad pontana, que igualó ya su mejor clasificación histórica en la Liga Asobal y busca despedirse de su afición con un triunfo este sábado ante el Benidorm, anunció la baja de Chen Pomeranz al término de este ejercicio.

El central germano-israelí llegó a la entidad pontana en el verano de 2021, siendo uno de los refuerzos más experimentados en el balonmano tras su paso por países como Israel, Suiza y Alemania (Bundesliga) y también España de la mano de Fertiberia Puerto Sagunto en Asobal. Tras dos cursos en Puente Genil, Pomeranz dice adiós a la entidad pontana, que suma así su sexta baja tras las anunciadas previamente de David Estepa, Javi García, Javi Muñoz, Henrik Nordlander y Andrei Buzle.

Pomeranz, como informó la entidad en un comunicado, demostró "desde el primer momento su gran calidad y visión de juego como director de orquesta sobre el 40×20 y una capacidad goleadora que lo ha llevado a firmar un total de 200 goles con la camiseta de Ángel Ximénez en tan solo dos temporadas". Ahora, a punto de cumplir sus 39 años, Chen cierra su etapa en Puente Genil y "desde el club solo podemos agradecerle este tiempo con nosotros, deseándole lo mejor tanto a él como a su familia en el nuevo futuro personal que les espera".

"La decisión no ha sido fácil"

En declaraciones al club pontano, Chen Pomeranz indicó que "la decisión no ha sido fácil porque me gusta jugar a balonmano, pero tenía que tomarme una pausa para decidir el futuro de mi familia, porque es mi prioridad más alta". Además, quiso agradecer "a todo el club, a mis compañeros, los entrenadores y los directivos que me dieron todo lo que necesité para competir y vivir en Puente Genil y obviamente a la afición que me apoyó siempre en la pista y en el pueblo".

"Espero que el legado de Ángel Ximénez siga viviendo por toda la gente a la que le gusta el balonmano en Puente Genil y estoy seguro de que nos veremos pronto", reconoció el central germano-israelí, que disputará este sábado ante el Benidorm (20:00) su último partido en el Alcalde Miguel Salas.

El encuentro del Ángel Ximénez, penúltima jornada de la Liga Asobal, será el de las despedidas en Puente Genil, ya que dirán adiós hasta seis jugadores de la presente campaña. A la espera de las renovaciones, solo se selló la continuidad de un Paco Bustos que trabaja ya en el proyecto de la temporada 23-24, el decimoprimero del club pontano en la máxima categoría del balonmano nacional, en el que Fradj Ben Tekaya es la primera incorporación ya anunciada.