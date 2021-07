Carmen Avilés es recibida con honores tras la medalla de plata del Europeo sub 20

Agasajada de vuelta a casa. Carmen Avilés fue recibida este martes por familiares y amigos a su llegada a la estación de trenes de Córdoba. La atleta de Los Califas, que se mostró "contentísima" por la calurosa bienvenida, conquistó el pasado domingo la medalla de plata con el equipo español en el relevo 4x400 en el Campeonato de Europa de Tallin (Estonia).

Con la presea de plata lograda en suelo estonio llegó Carmen Avilés a Córdoba, donde familiares, su entrenador Antonio Bravo y varios amigos y compañeros del equipo de Los Califas Universidad de Córdoba estuvieron a su lado en su regreso a la ciudad. "Estoy contentísima porque me reciban así. Es increíble", ha comentado la atleta cordobesa tras su caluroso recibimiento.

A pesar de que no logró meterse entre las ocho mejores en la prueba individual de los 400 metros, Carmen Avilés ha apuntado que está "súper contenta". "El otro día no nos lo creíamos cuando logramos la medalla", ha apuntado la atleta de Los Califas. De hecho, ha reconocido que está "orgullosa de la competición individual, pero se me quedó un sabor amargo porque no conseguí pasar a la final".

Tras quedarse fuera de la final en su prueba, Avilés formó equipo en el relevo español del 4x400 con Berta Segunda, Lucía Pinacchio y Sofía Cosculluela. Y lo hicieron con un magistral tiempo de 3:36.10, que fue récord de España y medalla de plata. Solamente Alemania fue capaz de superar al cuarteto de atletas nacionales en suelo estonio.

Sobre el relevo, Carmen Avilés ha comentado que "teníamos una oportunidad, aunque había mucha incertidumbre". Sin embargo, "lo luchamos, conseguimos meternos en la final, que era el primer objetivo, y ya en la final fuimos a darlo todo y conseguimos esa medalla de plata, que supuso además el récord de España".

Tras llegar a Córdoba, el futuro está ahora mismo en el aire. Carmen Avilés ha comentado que "depende de lo que diga la Federación porque está el Campeonato del Mundo, pero si no un poco de descanso y ya empezaremos la temporada que viene". La atleta de Los Califas sigue creciendo y busca nuevos retos de cara al próximo curso.