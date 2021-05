Carmen Avilés logra la mínima para el Europeo sub 20

Carmen Avilés sigue con su progreso constante. La atleta de Los Califas Universidad de Córdoba logró la marca mínima para el Campeonato de Europa sub 20 gracias a un registro de 54.00 en los 400 metros lisos, que le valió para conquistar la medalla de bronce durante el Meeting Paco Sánchez Vargas, que se celebró este pasado domingo en Granada.

Avilés, que el anterior fin de semana hizo 54.37 en la final B de la Reunión Internacional de Andújar, mejoró su registro en tierras nazaríes. A pesar de finalizar en la tercera plaza, la atleta de Los Califas Universidad de Córdoba logró su mejor tiempo de este año y se quedó a 14 centésimas de la mejor marca de su carrera, la cual logró en 2019 (53.86).

De momento, Carmen Avilés ya ha mejorado el registro del año pasado, donde logró un registro de 54.32. De este modo, la atleta de Los Califas, que estuvo recientemente convocada por la selección española, sigue con su progresión y ya ha mejorado en 32 centésimas la marca del año pasado, lo que habla del buen trabajo llevado a cabo durante este 2021.

Con este registro logrado en tierras nazaríes, Carmen Avilés buscará en el Campeonato de España sub 20, que se celebrará en Monzón (Huesca) el 3 y 4 de julio, la marca mínima para estar en el Europeo, que se disputaría el 17-18 de julio en Tallin (Estonia). La atleta de Los Califas avanza para estar presente en suelo estonio y su progresión sigue el camino correcto.

Este crecimiento de Avilés supone que se haya colocado a diez centésimas de obtener la mínima del Campeonato del Mundo sub 20 (53.90). Además, se ha colocado octava del ránking absoluto y ya es primera del sub 20. De hecho, a falta de actualizar los últimos datos, es la segunda del Europeo sub 20 gracias al tiempo obtenido en el Meeting Paco Sánchez Vargas.