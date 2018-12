El Cajasur Priego quiere reafirmarse en Pontevedra

El Real Club Cajasur Priego intentará regresar este domingo al liderato de la Superdivisión Masculina de tenis de mesa. Para ello, además de los resultados de rivales directos como el Borges o el Arteal, el conjunto prieguense necesitará imponerse al Pontevedra (Pabellón Príncipe Felipe, 11:00), su rival en la octava jornada de la competición.

Los de Luis Calvo llegan a la cita como terceros clasificados, pero solo con un punto de desventaja respecto a los líderes y con un partido menos. Por eso, el objetivo en Pontevedra es no fallar ante un equipo de la zona media-baja de la tabla, ante el que el margen de error no existe si uno quiere aspirar a revalidar el título liguero. El choque, además, es importante para el Cajasur Priego, pues será el último antes de su particular parón liguero de dos semanas, en el que las miradas se centrán en la eliminatoria de octavos de final de la Ettu Cup, frente al Istres.

Pero antes de regresar a Europa, el conjunto prieguense tendrá que derrotar a un Pontevedra que suma cuatro puntos y es noveno, de los 12 equipos que hay en la máxima categoría. Los gallegos, sin embargo, tienen cierto peligro, pues han logrado arañar puntos a rivales como el Irún Leka Enea o el Universidad de Burgos. El argentino Horacio Fuentes, que es duda, y el egipcio Saleh, son sus dos principales armas.

Con toda la plantilla disponible

En cuanto al Cajasur, Luis Calvo tendrá que realizar descartes, pues tiene a todos sus jugadores disponibles, para elegir entre Carlos Machado, André Silva, Diogo Carvalho, Alejandro Calvo o Qiyao Han.