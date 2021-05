El Cajasur Córdoba BM recibe en cuadro al filial del Barça

En cuadro. El Cajasur Córdoba BM recibe este sábado al Barça B (Fátima, 19:30). Los granates deben hacer frente a las numerosas bajas con los que afrontan este partido ante el poderoso filial azulgrana, que rompió en la última jornada ante el Alarcos una racha de tres derrotas consecutivas. Sin nada en juego, los de Jesús Escribano quieren darse una nueva alegría tras tres citas seguidas sin conocer la victoria en esta fase de ascenso a la Liga Asobal.

Tras perder en la cita anterior ante el San Pablo Burgos (34-26), el conjunto cordobés marcha séptimo con 11 puntos en su casillero. Los granates, que empataron en el último duelo en casa con el Atlético Novás, apelan a su espíritu guerrillero en Fátima, donde se han hecho fuertes a lo largo de la presente temporada. Eso sí, deben dar el do de pecho si quieren sellar la victoria ante el filial azulgrana.

El mayor problema para plantar cara al Barça B son las numerosas bajas. En este sentido, Nano Ortega, Alberto Requena y Pablo Martín siguen fuera por lesión, mientras que Juanlu Moyano ha sido suspendido con dos partidos por su descalificación y tarjeta azul recibida en Burgos. De este modo, el Cajasur Córdoba BM pierde a su máximo puntal ofensivo en esta fase. La nota positiva es que el chileno Vicente González regresa tras ausentarse en los envites anteriores por lesión.

Jesús Escribano ha reconocido que el partido, por todos los condicionantes, no llega en el mejor momento por las bajas: "Es la plantilla más mermada de todo el año contra la más extensa de la categoría. A pesar de ello, trataremos de hacer un partido digno y que no nos penalicen mucho al contraataque", por lo que habrá que minimizar "los errores en nuestro ataque".

Al margen del resultado, importante a nivel clasificatorio pero intrascendente en el aspecto de objetivos para ambos equipos, Escribano quiso volver a incidir en la idea de que quieren disfrutar de "un partido más de la fase de ascenso a Asobal, en la que, siendo verdad que no estamos cumpliendo o disfrutando de la manera que hubiéramos querido, también es cierto que no deja de ser un hito histórico y no sabemos cuándo se puede volver a repetir", por lo que hay que intentar que "jugadores y afición lo pasen bien y nos sirva como experiencia para el año que viene".