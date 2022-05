El Cajasur Córdoba BM desciende a Primera Nacional pese a vencer al Zamora (37-30)

Día triste para el balonmano cordobés: el Cajasur Córdoba BM es oficialmente equipo de Primera Nacional. Y eso que los de Jesús Escribano ganaron al Zamora tras una segunda parte donde fueron una apisonadora, pero de poco les sirvió, porque no dependían de ellos mismos, sino de un Alarcos Ciudad Real que ganó al Alcobendas (29-27). Así, pese a estar ambos equipos empatados a 21 puntos en la fase por el descenso, es el cuadro cordobés el que confirma su descenso a la tercera categoría del balonmano nacional.

Jugándose todo el trabajo de la temporada en la última jornada, los de Jesús Escribano salieron al pabellón de Fátima con decisión y Martín Jung fue quien inauguró el marcador a favor de un cuadro cordobés que empezó mejor. Dominaron en el marcador al inicio, hasta que el tanto de Benjamín pasados los siete minutos de choque puso por delante al Zamora. A partir de ahí, los granates fueron a remolque y atravesaron su peor tramo de partido, pues llegaron a ponerse 8-12 abajo.

Aunque la salvación del Córdoba BM no dependía de ellos mismos, en este encuentro los granates no podían fallar, de ahí que tiraran de fe y coraje para reengancharse en el marcador. Requena voló para darle la ilusión a los suyos al anotar el 12-13. A un solo gol, no tardó Martin Jung en igualar el choque cuando se escapó con rapidez y no falló ante el meta rival. Los cordobeses lograron dar el necesario paso adelante e igualaron fuerzas. Incluso se pusieron por delante con el gol de Juanlu Moyano (18-17), aunque fue rápidamente respondido por el cuadro visitante y este dejó las tablas al descanso.

El gol de Raúl Morales puso por delante a los suyos tras el paso por vestuarios. En la segunda mitad, el Cajasur Córdoba BM fue una apisonadora comandada por un acertado Juanlu Moyano que terminó siendo el máximo goleador del envite con 11 tantos y un Fernando Torres que salvó a los suyos a base de paradones. Juan hizo un tanto muy significativo que puso el 25-21 favorable para los locales. Ahí se pudo confirmar que el partido iba a ser de ellos, pues a base de una gran defensa y un ataque efectivo, la ventaja cada vez era mayor para los granates.

Pensando más en cómo iría el duelo del Alarcos Ciudad Real, que iba con un retraso de unos 10 minutos pese al horario unificado, que en lo que ocurría en Fátima con una ventaja de hasta ocho goles con un 34-26 en el electrónico, la salvación era una posibilidad, pero había que esperar para saberlo. La superioridad era latente y, finalmente, el resultado acabó con victoria del Cajasur Córdoba BM por 37-30. Sin embargo, el triunfo no sirvió, pues minutos más tarde se confirmó la victoria del cuadro ciudadrealeño sobre el Alcobendas.