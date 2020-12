Caio César, primer fichaje invernal del Córdoba Futsal

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad trabaja con previsión para reforzar su plantilla de cara a la segunda parte de la competición y ya ha cerrado su primer movimiento en el mercado invernal. El conjunto de Vista Alegre ha anunciado la llegada de Caio César, un ala brasileño de 31 años que aportará experiencia y versatilidad a un equipo que aspira a consolidarse en la mejor liga del mundo.

La resaca del empate ante el Industrias Santa Coloma, que sirve a los de Josan González para seguir cogiendo colchón con la zona de descenso, ha dejado el fichaje de un jugador que cuenta con una trayectoria muy a tener en cuenta. Nacido en julio de 1989, Caio César es internacional absoluto con la selección de Brasil y llega procedente del Pato Futsal, equipo de la máxima categoría de su país, al que llegó tras una breve experiencia en China.

El ala brasileño afronta ahora su primera experiencia en España, segunda en Europa después de pasar hasta cuatro temporadas en Rusia, jugando en el Gazprom Ugra. Con los rusos, Caio César ganó una Superliga, tres Copas y una UEFA Futsal Cup, la Liga de Campeones del fútbol sala.

Tras cerrar su fichaje, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad espera la llegada del brasileño a la ciudad a principios del 2021, para sumarse ya a los entrenamientos con sus nuevos compañeros. Caio César se mostró "muy ilusionado" tras confirmarse su incorporación al equipo blanquiverde y con ganas de conocer Córdoba y su nuevo club. "Es una ciudad que no conozco pero de la que me han hablado maravillas. Me hablan de una ciudad muy familiar y acogedora en la que seguro disfrutaré. Ya he gozado de dos experiencias lejos de mi tierra natal y creo que mi adaptación a España será rápida. Es un país similar a Brasil en muchos aspectos", apuntó el jugador.

Experiencia y versatilidad

Para acercar su figura al gran público, Caio César apunto que es un jugador "universal, muy polivalente tanto en defensa como en ataque y con cierta calidad en zonas clave del terreno de juego". "Me considero un deportista inteligente dentro de la pista, algo que puede adaptarse a una liga con tanta calidad como la española", añadió.

El nuevo jugador del conjunto cordobés llega con el aval de Josan González, que alabó sus características tras confirmarse su contratacion. "Esperamos que aporte esa sobriedad y experiencia que necesitamos en momentos clave del choque. Es un jugador que, además de calidad y veteranía, nos ayudará a llevar esos tiempos a lo largo de los 40 minutos de juego", apuntó el técnico de Puente Genil.