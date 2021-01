Batacazo del Córdoba CF ante el Nervión (0-1)

Sin suerte y acusando la falta de pegada. El Córdoba no pudo con un Nervión que se llevó los tres puntos de la Ciudad Deportiva gracias a un gol de Justin en la recta final del encuentro. Con este revés, tercera de forma consecutiva, los blanquiverdes, con 13 puntos en su casillero, se quedan octavos en el subgrupo B del Grupo IV de División de Honor Juvenil.

Tras caer ante el Castilleja en el último choque de 2020, los blanquiverdes querían volver a la senda triunfal ante el Nervión, al que ya ganaron en el duelo de la primera vuelta. Sólo la mala suerte impidió que los cordobesistas no se fuesen al descanso con una clara ventaja en el marcador. Los de José Ángel Garrido se hicieron con el control del partido y empezaron a llegar al área de Pablo. Juan Ignacio no atinó entre los tres palos y Tate hizo lo más difícil al mandar el balón por encima del larguero. Otra vez la falta de pegada fue el gran hándicap del CCF.

Tras el receso, los blanquiverdes mantuvieron el control del encuentro ante un Nervión que buscaba sorprender a la contra. Juan Ignacio dispuso de otra clara ocasión, pero cabeceó fuera. Los minutos pasaban y los locales no estaban finos de cara a puerta. Tate erró otra clara oportunidad, mientras que Salvi no estuvo fino en el control cuando lo tenía todo de cara para el 1-0.

José Ángel Garrido movió el banquillo en busca de esa suerte que no estaba teniendo el equipo de cara a puerta. Raúl Mesa, Salvi y Rubén Calzado fueron los primeros cambios. Hugo, que poco después fue relevado, tampoco atinó con la portería de Pablo. Y llegó el mazazo. Quedaban seis minutos para el final cuando Justin hirió a los locales, que no estuvieron nada finos en defensa. Tras el 0-1, el CCF se fue en busca del empate a la desesperada pero no hubo premio final y los puntos volaron de nuevo de la Ciudad Deportiva.

Ficha técnica

0 - Córdoba: Eric Puerto; Miguelito (Rubén Calzado, 74'), Óscar, Pepelu, Baeza; Hugo (Marcos, 81'), Rojas (Raúl Mesa, 61'), Kike Llamas, Javi Feria (Salvi, 61'); Juan Ignacio (Amanuel, 81') y Tate.

1 - Nervión: Pablo; Rueda (Mario, 35'), Dani, Álvaro, Guille, Cristian, Chata (Justin, 66'), Molero, Rafa (Samu, 74'), Iván y Toni (Félix, 66').

Gol: 0-1 (84') Justin.

Árbitro: Caballero Caballero. Amonestó con cartulina amarilla al visitante Félix.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo IV de División de Honor Juvenil, disputado a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva.