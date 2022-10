El Atlético Espeleño acusa su falta de pegada ante el Sevilla C (0-1)

El Atlético Espeleño sigue sin ganar en este arranque de competición en el Grupo X de Tercera RFEF. Los de Juan Carlos Quero acusaron de nuevo la falta de pegada y cayeron ante un Sevilla C que se impuso con un gol de Raúl en la recta final del pleito, cuando ya jugaban en inferioridad numérica por la expulsión por doble amarilla de Néstor.

Con el recuerdo del empate en Coria aún presente, el Atlético Espeleño se tuvo que reponer a las lesiones de Galisteo, en el calentamiento, y de Nacho Martín, en el arranque del encuentro. Pronto se pudo adelantar el cuadro local, pero el colegiado anuló el tanto por fuera de juego.

En un partido trepidante y vistoso, en el que los dos equipos querían hacerse con el control del juego, el peor parado fue el conjunto de Juan Carlos Quero porque, pasada la media hora de juego, de nuevo el árbitro anuló un nuevo tanto local por un riguroso fuera de juego. El técnico malagueño fue amonestado por protestar la acción.

Tras el receso, el Atlético Espeleño siguió a lo suyo, pero sin acertar de cara a puerta. Una jugada clave del encuentro fue la expulsión por doble amarilla de Néstor cuando aún quedaban más de 20 minutos por jugarse en el Municipal de Espiel. Juan Carlos Quero apostó por ser ofensivo e ir a por el partido, pero un penalti transformado por Raúl sacudió al cuadro rojillo. Tras el 0-1, Tommy Montenegro tuvo el empate, pero no atinó a batir al meta hispalense. No hubo tiempo para más y el Sevilla C se llevó los tres puntos.