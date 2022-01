Aplazado por coronavirus el partido del Ciudad de Lucena ante el Recreativo de Huelva

El Ciudad de Lucena seguirá sin estrenarse este 2022 después de que se haya cancelado su segundo partido consecutivo en dos semanas. Los celestes han anunciado este miércoles que su próxima visita al Colombino, en la que iban a hacer frente al líder, el Recreativo de Huelva, ha sido suspendida hasta nueva fecha después de que hayan detectado tres casos de coronavirus en la plantilla de los de Dimas Carrasco.

Ha sido esta misma mañana del miércoles cuando el club ha comunicado que se han detectado tres nuevos casos de covid en la plantilla tras las habituales pruebas semanales. El propio Ciudad de Lucena ha informado que esos jugadores afectados "se encuentran en sus respectivos domicilios y siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias". También anunció el lunes dos casos el cuadro onubense, que tuvo que aplazar también su envites de este pasado fin de semana ante el Ceuta B.

La historia se repite para el cuadro de la Subbética, que ya tuvo que verse obligado a aplazar también el encuentro de la pasada semana que se iba a disputar el domingo 9 de enero en el feudo lucentino. El club también detectó tras los test a su plantilla tres positivos entre futbolistas y uno en el cuerpo técnico y el derbi provincial entre el Ciudad de Lucena y el Córdoba B no se pudo llegar a disputar.

A diferencia del partido recién aplazado entre el Ciudad de Lucena y el Recreativo de Huelva que aún no tiene fecha -apunta al 26 de enero-, el derbi provincial se disputará el próximo miércoles 19 (Ciudad de Lucena, 20:30). Un partido en el que se espera que Dimas Carrasco ya haya recuperado a sus futbolistas contagiados y, si no hay nuevos contratiempos, puedan enfrentarse estas dos entidades cordobesas que se encuentran en plena lucha por mantener y escalar puestos en los puestos de play off de ascenso a Segunda RFEF.