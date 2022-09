Antonio Jesús Cobos: "Tenemos mimbres para pelearle a cualquiera"

A pesar de tener "un mercado limitado" y también de tener "una espinita de mejorar los datos del año pasado fuera de casa", Antonio Jesús Cobos atiende a el Día antes de arrancar su segundo ejercicio en el Pozoblanco. Con el objetivo de sellar la salvación en el Grupo X de Tercera RFEF, competición que arrancará este domingo frente al Atlético Espeleño, el técnico cordobés reconoce que tienen un inicio duro porque "el calendario ha sido caprichoso con nosotros".

–¿Qué balance hace de la pretemporada? ¿Sensaciones positivas?

–La verdad es que sí. Salvo las lesiones típicas o algunos contratiempos normales del día a día, la pretemporada ha sido buena. Hemos podido entrenar bien. Los partidos que hemos jugado, creo que el equipo ha estado bien y han disputado muchos minutos todos los jugadores. Todo el mundo ha estado a un nivel bueno, teniendo en cuenta que especialmente los fichajes o jugadores nuevos les cuesta un poco adaptarse. Además, son todos jugadores muy jóvenes, sub 23, y a pesar de eso, que sobre el papel te puede dejar dudas por la adaptación, el equipo, en general, ha estado bien y estamos muy contentos y las sensaciones fueron buenas.

–¿Qué le dice la plantilla del Pozoblanco de esta temporada?

–Lo que más me gusta, y creo que lo hemos podido sentir durante estas semanas de entrenamiento todos, es que en Pozoblanco es una necesidad por el mercado al que podemos acceder, por nuestra estructura y por presupuesto el tener que buscar jugadores jóvenes y que tengan ganas de ser futbolistas, que vengan con mucha hambre. En Pozoblanco no se gana dinero, no podemos vender a nadie que vamos a ser un equipo de play off o vamos a luchar por ascender. Tenemos que buscar jóvenes jugadores y que se adapten a nuestro presupuesto y ya está. Tenemos que buscar ese perfil de jugadores y con un mercado limitado en la provincia de Córdoba, y los que tengamos de fuera para las plazas de piso que tenemos que son pocas. Tenemos un claro perfil de futbolista y lo que vemos en plantilla es eso, juventud, hambre y ganas de trabajar y ser futbolistas. Todo ello bien gestionado, puede ser muy fuerte. Hasta ahora lo que estamos viendo y sintiendo es eso.

–Con los mimbres que tiene en la plantilla, ¿hasta dónde puede llegar el Pozoblanco esta temporada?

–No lo sé. Tenemos claro un objetivo fundamental que es que salimos a salvar la categoría. Eso es un objetivo y compromiso claro de todo el mundo. Entendemos también que tenemos cierta continuidad deportiva con la plantilla y el cuerpo técnico. A pesar del cambio de la directiva, creo que la línea es continuista y esperemos mejorar lo realizado el año pasado. Eso también es un reto personal para todos los que estamos ahí. Está claro que tenemos que salvar la categoría, pero también tenemos nuestra ambición y eso pasa por mejorar lo del año pasado. Luego, la competición nos pondrá en nuestro sitio. Este año se han ido hacia arriba equipos muy fuertes, aunque no hay tantos como el año pasado, pero va a estar mucho más igualada y eso es algo a tener en cuenta. En ese gazpacho, por decirlo de alguna manera, de equipos poderosos que tienen el objetivo de ascender y luego el resto que son muchísimos es bastante igualada e intentaremos pelearnos con todos como siempre.

–La permanencia está clara por el Municipal, pero también que hay que mejorar los datos fuera de casa del curso pasado.

–Sí, está clarísimo. El Municipal debe ser nuestra base fuerte de nuestro saco de puntos, pero tenemos esa espinita clavada, ese debe, de conseguir puntos fuera de casa. Si conseguimos seguir siendo fuertes en el Municipal y el equipo mejora fuera de casa, estaremos más cerca de conseguir los objetivos. Eso es un reto personal que tenemos ahí, que nos debe servir para mejorar.

–¿Cómo llega el equipo al primer derbi ante el Espeleño?

–El calendario ha sido muy caprichoso con nosotros porque tenemos un inicio muy fuerte. En teoría, sobre el papel, el partido más fácil, nos cuesta hasta decirlo, puede ser el primero porque el rival es un recién ascendido, pero es un derbi y es el primer partido. No sé si podemos pensar que es el más fácil. Contra el Espeleño es un partido especial y muy complicado, pero después nos vamos a enfrentar a los equipos que seguro van a estar arriba: Puente Genil, Córdoba B, Lucena, Xerez y Gerena, por ese orden. Después, encima tenemos una doble salida fuera para complicarlo un poco más y luego el siguiente partido es el Coria, un recién ascendido, pero sabemos lo que es el Coria y jugar en el Guadalquivir.

–El Grupo X de Tercera RFEF es muy duro y reina la igualdad.

–Sí, creo que no se puede resumir mejor. Lucena, Puente Genil, Córdoba B y Gerena, sobre el papel, parecen los más fuertes. Además, con los fichajes que están haciendo y lo que están comentado es normal que hayan dado dos pasos más para conseguir el objetivo y poder estar arriba desde primera hora. A esos equipos hay que sumarle el Xerez, quizás no tenga un proyecto tan ambicioso de inicio como el año pasado, pero es el Xerez y ese equipo puede competir con todos los equipos. Luego el Conil ha hecho un gran equipo y hará gran año. Además, jugar en su casa es de los más complicados de la categoría. El Sevilla C siempre es una incógnita porque es un filial y a ver cómo responde. Más allá, el resto puede estar muy igualado, aunque luego hay sorpresas y equipos revelación que se meten arriba. En general, va a estar más igualada que el año pasado y será más dura seguro. Esa igualdad te da oportunidades, pero te puede costar el sacar muchos más puntos que el año pasado. No nos preocupamos por eso mucho, nos preocupamos por nosotros y creo que tenemos mimbres para pelearle a cualquiera.

–Córdoba tiene cinco equipos en el Grupo X y es una noticia positiva.

–Para todos los cordobeses es una alegría. Primero por los cinco equipos que hay en la categoría, no sé si alguna vez han coincidido cinco equipos en la categoría. Además, hay cuatro técnicos cordobeses –incluye a Quero como uno más por sus años en la ciudad–, muchos jugadores cordobeses jugando en los equipos del Grupo X y eso es muy positivo. Nos tenemos que felicitar y para el aficionado es un acicate para que vayan a los campos porque van a tener derbis y buenos partidos. Para todo el fútbol cordobés es una alegría y luego Lucena, Puente Genil y Córdoba B tienen mimbres para estar arriba y es algo muy significativo.

–¿Cuál es el objetivo de Antonio Jesús Cobos para este curso?

–Personalmente tengo una espina clavada con el rendimiento en cuanto a puntos del equipo de la temporada pasada fuera de casa y eso lo quiero mejorar. Hay muchos jugadores jóvenes y creo que tengo que batirme el cobre para que todos esos jugadores que vienen con tanto hambre, con tanta ilusión de ser futbolistas y jugar en categorías más altas en los próximos año, ayudarles e intentar que con nuestro trabajo mejoren. Es algo importante para un entrenador y me gustaría que se refrenda en el campo y que la gente se sienta identificada con el equipo que estamos armando. Como entrenador del primer equipo en mi segundo año, espero que se note el trabajo que estamos haciendo desde el cuerpo técnico que, por encima de los puntos, es lo que se queda, dejar esa huella y que cuando pasen algunos años, se acuerden del trabajo con su club.