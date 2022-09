Juan Carlos Quero: "Tenemos que adaptarnos a la categoría y cogerle el pulso"

"Con la ilusión de ganar todos los partidos". El Atlético Espeleño regresa este curso al "duro" Grupo X de Tercera RFEF tras lograr el pasado curso su ascenso a la quinta categoría del fútbol nacional. Juan Carlos Quero, exjugador del Córdoba CF y del Atlético Villanueva, entre otros, atiende a el Día antes de arrancar su cuarto ejercicio seguido en la entidad de Espiel, con la que tiene el gran objetivo de la permanencia para esta campaña. El técnico malagueño, de cara al estreno liguero del próximo domingo frente al Pozoblanco (19:00), su exequipo, reconoce que tienen que ser "muy buenos y cometer pocos errores para poder ganar" en el Municipal vallesano.

–¿Qué sensaciones le deja esta pretemporada?

–Ahora mismo a la expectativa porque no conocemos a todos los rivales, conozco a los míos y es verdad que hay partidos que estamos contentos, otros menos, pero va dentro de lo que es una pretemporada. Estamos trabajando en errores defensivos porque estamos cometiendo errores demasiados groseros en defensa. No acabo de estar 100% tranquilo ahí y estamos trabajando lo que nos queda a contrarreloj para mejorar ahí.

–¿Ha sido un mercado de fichajes complicado para el Atlético Espeleño?

–Si hablamos del presupuesto que tenemos, sí. Una vez que tenemos el presupuesto, ya sabemos a dónde podemos llegar y qué cosas tocar que teníamos que mejorar de temporadas anteriores. Creo que hemos mejorado, pero si es verdad que me queda la sensación de que se podía haber mejorado más el equipo porque hemos tenido ofrecimientos de muchos jugadores y posibilidades. Son 22 fichas, hemos tenido mucha demanda y no hemos podido firmar más, pero en la parte de atrás sigo teniendo muchas dudas.

–La importancia de mantener la base del bloque del ascenso y retocar la plantilla para este salto a Tercera RFEF.

–Sí, hemos trabajado con lo que estábamos contentos y lo que se podía mejorar. Dentro de nuestras posibilidades, hemos hecho todo lo que hemos podido. Hemos reforzado las partes del campo que queríamos y que el año pasado no estábamos 100% contentos. Hemos traído jugadores para esas posiciones para que nos den un salto de calidad y confiamos en ello.

–¿El objetivo para esta temporada es la permanencia?

–Por supuesto. Los rivales van bastante fuertes y está muy profesionalizada la categoría. Van muy bien económicamente. Pueden poner vivienda a los jugadores de fuera, algo que nosotros no hemos podido. Nosotros nos abastecemos de jugadores de Córdoba y de pueblos cercanos. A partir de ahí, trabajar con el bloque que ya nos conocemos y con la gente que ha venido y creo en ese aspecto hemos dado un salto de calidad. Lo que pasa es que somos nuevos, vamos a debutar este año y hemos visto algo, pero no todo. Con ilusión y con ganas, eso no se puede perder nunca.

–El primer partido será el próximo domingo ante el Pozoblanco, ante su exequipo, ¿es un encuentro especial para usted y a la vez complicado?

–Es el debut de este año en la categoría en un campo complicado. El año pasado sacaron cuatro puntos fuera y el resto fueron en casa. Están haciendo una buena pretemporada, de los mejores equipos de Tercera. Tengo la experiencia de que se sacan allí muchos partidos de local. Tienen el campo muy estudiado y al final tendremos que ser muy buenos y cometer pocos errores para poder ganar allí en Pozoblanco.

–La permanencia del Atlético Espeleño pasa en el Municipal de Espiel.

–Nosotros vamos a afrontar todos los partidos con la ilusión de ganar. Tenemos que mejorar los números de casa de los últimos años. El año pasado sacamos más puntos fuera que en casa. Nosotros nos tenemos que hacer fuertes en nuestro estadio. Teníamos el problema de que venían a encerrarse todos los equipos. Entiendo que este año no vamos a tener rivales que van a venir tan atrás, tenemos que manejarnos, sacar nuestras armas y vamos a intentar demostrar esa calidad que tenemos.

–El Grupo X es sinónimo de equipos sevillanos o gaditanos, pero este año Córdoba cuenta con cinco conjuntos.

–Que haya cinco equipos es sinónimo de que hemos subido nosotros y se mantienen los del año pasado. En ese aspecto, ojalá pase todos los años lo mismo. A nivel de desplazamiento, de economía, de comodidad, estamos más cerca que años anteriores que había uno o dos. Hay más capacidad para ver partidos y poder estudiar a los rivales. Mientras más equipos haya de Córdoba en una categoría importante, mejor para el fútbol cordobés.

–¿Qué le parece el Grupo X de Tercera RFEF?

–Me parece un grupo muy duro. Pude ver el Lucena-Conil y me gustó mucho el Conil. Pude ver al Coria en Puente Genil o al Córdoba B, he visto a varios equipos que tienen jugadores de renombre y son importantes en la categoría. Hay determinados equipos que aspiran a subir que tienen jugadores de superior categoría. Eso demuestra la dificultad que va a tener y lo bien que se han preparado los equipos.

–¿Cómo ve a los otros equipos cordobeses de la categoría?

–A nivel de plantilla, seguramente, tres equipos deben estar arriba, como son Ciudad de Lucena, Puente Genil y Córdoba B. Pozoblanco, si hace cosas bien, pueden estar cerca de ellos. Ahora mismo hay un escalón, aunque tarde o temprano Pozoblanco estará ahí y se ha reforzado para ello. Los cordobeses cuentan con que van a estar ahí arriba en la clasificación.

–¿Cuál es el objetivo de Juan Carlos Quero para esta temporada en el Grupo X de Tercera RFEF?

–Si puedo quedar el 13 antes que el 14 o el 12 antes que el 13, ese es el objetivo. Primero hay que adaptarnos a la categoría, cogerle el pulso lo antes posible y sacar el máximo puntos posibles al inicio para trabajar bien. A partir de ahí, aspirar a lo máximo que podamos en cada momento.