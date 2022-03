El Ángel Ximénez busca la sorpresa ante el BM Logroño

El Ángel Ximénez tiene un duelo complicado este sábado ante el BM Logroño (Palacio de los Deportes de La Rioja, 19:00). Los pontanos necesitan con urgencia empezar a sumar también fuera de casa, ya que están a solamente un punto de los puestos de descenso. De este modo, la cita ante los riojanos también es clave para un equipo de Paco Bustos que busca dar la sorpresa en el feudo del cuarto clasificado.

Tras perder el último compromiso en el Alcalde Miguel Salas ante el Bada Huesca, el Ángel Ximénez se mantiene en la pelea por alejarse de los puestos peligrosos de la tabla. Los pontanos, que tienen 15 puntos como Torrelavega y Sinfín, marchan decimoterceros, con un punto de renta sobre el Recoletas Atlético Valladolid, al que le tiene ganado el average.

Aunque enfrente estará un BM Logroño que marcha cuarto en la tabla, los riojanos, que llegan a esta cita tras ganar el pasado martes en competición europea, se han dejado puntos ante el Ademar León y Sinfín, equipos que pelean con el Ángel Ximénez por salir de la zona peligrosa de la clasificación. De este modo, los de Puente Genil ven que es posible dar la sorpresa a domicilio.

Para este envite, Paco Bustos, en declaraciones al club, expuso que "Logroño es un equipo de la parte alta de la competición y nosotros vamos con urgencias y con la necesidad de recuperar buenas sensaciones tras el partido contra Huesca, en el que estuvimos a punto de puntuar, pero no pudo ser y además en casa, que es lo que más duele".

"Esta liga está súper apretada, todos los partidos son importantes, todos se pueden luchar y a eso vamos" reconoció el técnico cordobés, que contará con la baja de nuevo de Márcio Silva, que sigue con su proceso de recuperación de su lesión. "Ellos llevan una racha negativa en la competición de Asobal con dos partidos perdidos seguidos y será complicado sorprenderles en su campo, pero nosotros vamos con toda la ilusión del mundo", apuntó Paco Bustos.

El preparador del Ángel Ximénez señaló que van "con todas las ganas, y pueden salir o no salir las cosas, pero no se le puede quitar a este equipo que se vea todo lo que tiene en la pista". "Vamos a darlo todo y por qué no, a intentar sorprender a Logroño y puntuar fuera de casa", añadió un Paco Bustos que ya pudo contar con Álvaro de Hita en el último compromiso disputado.

Por su parte, el triunfo del martes debe haber dado a los riojanos la "autoridad moral" suficiente como para saber imponerse este sábado al Ángel Ximénez, "aunque enfrente habrá un equipo que llega necesitado y con una buena plantilla" con lo que "seguro que no va a ser fácil", admitió Miguel Ángel Velasco, técnico del BM Logroño.

Desde el reinicio de la competición, el preparador del cuadro riojano repite que está satisfecho con el juego de su equipo y con cómo compite "y la prueba es que hemos perdido cuatro partidos por un gol" y también ganaron por ese margen el martes, "pero eso debe servir para darnos moral", recalcó. "Está claro que al ganar te sacudes la presión, pero yo siempre he estado satisfecho con el compromiso de mis jugadores", insistió Miguel Ángel Velasco, que admitió que "nosotros también necesitamos ganar" dado el margen de puntos (6) con los equipos que tiene por delante.

Velasco, que recupera para este encuentro a Diocou (solo puede jugar en Liga), ha pedido a sus jugadores que se centren en este partido "porque si pensamos en el del martes nos equivocaremos", recalcó, en alusión a la "final" por su clasificación europea que tendrán dentro de tres días.