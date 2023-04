El Ángel Ximénez confirma el adiós de Javi García al final de esta temporada

El Ángel Ximénez ha hecho oficial este jueves que Javi García cerrará su etapa en el club al final de esta temporada en la Liga Asobal. El pivote de Bolaños, tras cuatro campañas en la entidad pontana, pone el punto y final a su estancia en Puente Genil, a donde llegó en agosto de 2019. Desde esa fecha, disputó más de 100 partidos con la elástica pontanense (138) y marcó más de 500 goles (519) en la máxima categoría del balonmano nacional.

En los cuatro años en Puente Genil, Javi García también ha vivido grandes momentos con el Ángel Ximénez a nivel colectivo, al conseguir tres Copas de Andalucía y disputar dos fases finales de Copa del Rey, y también en lo individual, al disfrutar de convocatorias con la selección española de balonmano y también nominaciones al siete ideal de la temporada en dos ocasiones (2019-2020 y 2020-2021).

"Desde la entidad queremos agradecer a Javi García su predisposición, labor y entrega durante todo este tiempo en la que siempre será su casa y le deseamos la mayor de las suertes en su nuevo destino", indicó el Ángel Ximénez su comunicado. Además, también agradecieron "a su familia por todo el apoyo que nos ha brindado y a la que deseamos lo mejor en el futuro".

Javi García, por su parte, en declaraciones al club pontano, quiso dar "las gracias a todo el club, desde el cuerpo técnico, compañeros de vestuario, directiva y la gente que no se ve delante de las cámaras pero que también trabajan para él, por lo bien que se han portado conmigo y lo a gusto que me han hecho sentir estos cuatro años".

"Desde el primer día los he tenido con los brazos abiertos para lo que necesitaran, pero sobre todo, lo afortunado que he sido y sigo siendo al formar parte de la familia pontana que forma este club", comentó el pivote de Bolaños, que ha firmado con el Trops Málaga para la próxima temporada. También quiso agradecer "a todos los aficionados que nos han acompañado en todo momento, que siempre están ahí cuando los hemos necesitado, y de nuevo, lo a gusto que me he sentido durante todo este tiempo, porque Puente Genil va a ser mi casa y voy a seguir siendo un pontano más".

La baja de Javi García es la segunda que confirma el Ángel Ximénez antes del cierre de esta temporada en la Liga Asobal tras la de David Estepa, que pondrá rumbo a Francia para formar parte del Cherbourg hasta 2025. Dos pesos pesados de una plantilla que fue capitaneada por un Paco Bustos que consiguió mantener año tras año al equipo pontano en la máxima categoría del balonmano nacional.