El Ángel Ximénez acaricia la permanencia: podría salvarse esta misma jornada sin puntuar

El Ángel Ximénez, tras conseguir un meritorio punto en la pista del Granollers la semana pasada (23-23), tiene la salvación a tiro a falta de dos jornadas para que la Liga Asobal llegue a su fin. Su próximo rival es un Los Dólmenes Antequera que es el colista y está matemáticamente descendido a la División de Honor Plata con solo seis puntos logrados en 28 partidos (Fernando Arguelles, 17:00). De hecho, los pontanos ya vencieron allí a finales de marzo cuando ambos de cruzaron en la Copa del Rey y el resultado fue favorable para los de Paco Bustos (21-26).

De repetir la victoria, el Ángel Ximénez, que tiene 22 puntos y está tres por encima del descenso, firmaría matemáticamente su permanencia una temporada más en la máxima categoría del balonmano español. Por lo tanto, el cuadro cordobés depende de él mismo para salvarse en esta penúltima jornada. Los de Paco Bustos lucharán por lograr la permanencia por la vía rápida, pero, en caso de empate, también podrían conseguirla en caso de que sus rivales directos fallen.

Si el Nava, que es decimocuarto con 20 puntos justo por encima del descenso, no gana ante su próximo rival, un Benidorm que es cuarto clasificado, a los pontanos les vale con el reparto de puntos en Antequera. Eso sí, si los de Paco Bustos tropiezan y caen derrotados, también podrían salvarse, aunque para eso debe perder el Nava y que el Sinfín, que marca los puestos de descenso con 19 puntos, no gane en su próximo encuentro que es ante el todopoderoso Barça en el Palau Blaugrana.

Las única opción en la que el Ángel Ximénez no aseguraría la salvación en este penúltima jornada liguera es que pierda ante el Antequera, el Nava puntúe en Benidorm y el Sinfín gane al conjunto culé. Se trata de una posibilidad que los de Paco Bustos evitarán a toda costa, pues el objetivo es ganar para no tener que estar obligados a hacer sus deberes en el último duelo de la temporada ante el Torrelavega, que es noveno con 26 puntos y no se jugará nada.

Este partido será el domingo 29 de mayo en el Alcalde Miguel Salas (17:00), una ocasión ideal para que el Ángel Ximénez celebre que estará una campaña más en Primera División, aunque, en caso de que los números no se den en Antequera, sería la segunda oportunidad de cerrar la ansiada salvación, pues con que gane uno de los dos encuentros que queda, la permanencia será matemática. En esa jornada 30, el Nava recibe al Anaitasuna y el Sinfín visita a Los Dólmenes Antequera. Los pontanos lo tienen todo de cara.