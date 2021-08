Alfonso Cabello: "Estar aquí y conseguir el oro es un sueño hecho realidad"

Alfonso Cabello, tras destrozar el crono en el velódromo de Izu y proclamarse campeón en los Juegos Paralímpicos de Tokio, atendió a RTVE a la conclusión de la prueba del kilómetro contrarreloj. Ahí el rambleño admitió sentirse "en una nube", al conseguir superar a Jody Cundy y Josef Metelka y alzarse con la medalla de oro en suelo japonés.

A sus 27 años, el ciclista de La Rambla, que no competía desde enero de 2020 por la pandemia del coronavirus, señaló que trabajó "muy duro durante muchos meses". "Estar aquí y conseguir el oro es un sueño hecho realidad", reconoció un Alfonso Cabello que repitió el titulo logrado hace nueve años en los Juegos de Londres 2012.

Y lo hizo a lo grande, "con la marca que he ganado", que supuso también un nuevo récord del mundo, superando así su registro con el que logró el oro en Aguascalientes en 2014 en el Campeonato del Mundo. "He rendido al 150%", admitió el cordobés. Además, añadió que vio "la marca que hizo Cundy y sabía que me tenía que esforzar a tope".

Tras conseguir el título en Tokio, Alfonso Cabello, que se acordó de todos los que lo han apoyado durante este tiempo, reconoció que "al final he hecho lo que tenía que hacer", que era "dar el cien por cien y demostrar que las barreras están para tumbarlas". Todo un logro para el de La Rambla, que logró así su cuarta presea en unos Juegos tras el oro en Londres y los bronces, en la prueba del kilómetro contrarreloj y en la de velocidad por equipos, de Río de Janeiro de hace cinco años.

Con la medalla de oro colgada de su pecho, Alfonso Cabello, que logró la primera presea dorada de la delegación española, competirá de nuevo en la madrugada de este sábado en el velódromo de Izu. Ahí peleará con el conjunto nacional por mejorar el tercer puesto conquistado en Río en la prueba de velocidad por equipos, donde competirá con Ricardo Ten y Pablo Jaramillo. "Esto no se acaba aquí. Tenemos una nueva oportunidad y queremos aprovecharla al máximo", apuntó el cordobés.

El futuro de Alfonso Cabello ya se verá, ya que "por el momento quiero saborear lo que he hecho, porque me ha costado muchos años de sacrificio". "Habrá que descansar y después plantear los siguientes objetivos", comentó el ciclista de La Rambla, que mira de reojo a los Juegos de París de 2024. Antes tocará volver a casa y desconectar con los suyos, con los que siempre están a su lado.