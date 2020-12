Alfonso Benítez abre de nuevo la puerta de salida en el Pozoblanco

Otra vez. La puerta de salida se volvió a abrir en el Pozoblanco, que anunció a última hora del miércoles la marcha de Alfonso Benítez. El club vallesano expuso en redes sociales que el futbolista cordobés, que no gozado de ningún minuto en los encuentros que se llevan disputados hasta el momento, no puede compaginar su situación laboral con la deportiva.

Poco después, el propio jugador apuntó que era "un día triste" para él porque "tras regresar esta temporada a mi club de toda la vida con toda la ilusión del mundo, he tenido que tomar una decisión complicada pero también la más responsable. A partir de hoy dejó de defender la camiseta del CD Pozoblanco por la incapacidad de poder compaginar el ámbito laboral con el futbolístico". Además, quiso agradecer "la oportunidad que se me ha brindado". "Me despido con un hasta pronto y les deseo a todos mis compañeros que consigan el objetivo de llevar a lo más alto a nuestro equipo. Seguiré siendo un fan más, nos vemos por el Municipal", señaló en redes sociales Alfonso Benítez.

No es la primera vez que sale un jugador del Pozoblanco. De hecho, ya son siete los jugadores que han salido del club durante esta temporada. Carraña fue el primero que se marchó del club y posteriormente lo hicieron Elu, Antonio Salvatierra, Luis Fernández, Ramón González Grosso y Antonio Lucena. Todos antes que Alfonso Benítez, que no llegó a debutar esta temporada en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División.

A pesar de las salidas, el club vallesano también anunció durante la temporada las contrataciones de Antonio Troyano, Miguel Cancelo y Luis Fraiz. El lateral panameño fue hasta la fecha la última incorporación, pero no será la última. Con un plantel corto, la dirección deportiva vallesana, según fuentes consultadas por el Día, trabaja en poder cerrar alguna contratación en los próximos días. No obstante, Emilio Fajardo tendrá que tirar de lo que tiene para frenar este domingo al líder, el San Roque de Lepe (Municipal, 17:00).