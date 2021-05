Alberto Saura, jugador del Córdoba Futsal: "Ante ElPozo Murcia nos jugamos muchísimo"

Dos jornadas quedan para que la temporada regular finalice y el Córdoba Patrimonio todavía tiene trabajo que hacer para certificar la deseada permanencia en Primera División. Tras el inesperado tropiezo del Córdoba Futsal ante el O Parrulo (4-3), los de Josan González necesitan una victoria para lograr el objetivo, y esperan que esta llegue en el próximo partido para no disputar la última jornada con la salvación todavía en juego. "Tenemos que reponernos de la derrota en Ferrol y pensar únicamente en el partido del martes ante ElPozo Murcia", señaló el pívot blanquiverde, Alberto Saura.

Y es que, el murciano admitió que el Córdoba Patrimonio se juega muchísimo en el encuentro del próximo martes en Vista Alegre (21:00) ante el cuadro pimentonero, que es el actual tercer clasificado en la tabla. "Contra los equipos de arriba en casa hemos sacado puntos y hemos jugado bien, por eso tenemos que darlo todo y que sea una final", apuntó Saura, que además aseguró que van a ir "a por todas".

Lo que está claro es que la ambición de cara a la penúltima jornada liguera es máxima, y el pívot murciano ya señaló que no piensa en otra cosa que no sea "sacar los tres puntos". Para ello, además, el coliseo de Ciudad Jardín contará con 1.000 espectadores, la máxima capacidad de afición que se ha permitido en toda la temporada. "La afición es fundamental para nosotros y durante este temporada tan atípica, cuando no ha habido público, se ha notado, por eso contar con 1.000 personas va a ser muy importante", destacó Saura.

Precisamente, para Saura el próximo partido será especial por su origen murciano y por haber jugado muchos años en las filas de ElPozo Murcia. "Para mí es un partido especial porque allí fue donde me crié como persona y como jugador, y siempre es especial jugar contra excompañeros que están ahora en el primer equipo", finalizó el jugador blanquiverde.