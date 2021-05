El Adesal necesita ganar al Pereda para seguir en la lucha por la permanencia

A ganar para seguir con vida. El Adesal se mide este sábado al Balonmano Pereda (La Fuensanta, 19:00), un rival que llega ya descendido a Córdoba. Las fuensantinas, que dependen de sí mismas, necesitan vencen este compromiso para llegar con opciones de lograr el objetivo de la permanencia en la cita final ante el Lanzarote Ciudad de Arrecife.

Tras dos derrotas consecutivas en casa, las cordobesas lograron volver a la senda correcta en el duelo anterior ante el Lanzarote Puerto del Carmen (26-28). A las puertas de la permanencia, las de Rafa Moreno tienen que dar el golpe definitivo con los dos partidos que restan para que finalice la competición en la Liga Guerreras Iberdrola.

"La victoria dio muchos ánimos. Sacar adelante el último partido y estar a falta de dos jornadas dependiendo de nosotras nos genera esa ilusión. Desde el club queremos hacerles llegar a las jugadoras la alegría de que esté en nuestra mano y sabemos que podemos jugarnos en el partido final, siempre que hagamos las tareas este sábado, estar en una categoría tan bonita", comenta Rafa Moreno.

Con todo, no está de más recordar que el Pereda vendió muy cara su piel en el partido disputado en La Albericia y que Ana Barquín fue nombrada MVP de la jornada. De hecho, el Adesal tuvo que echar mano a la épica para remontar dos goles de desventaja en los últimos 10 minutos y ganar en el último suspiro gracias al gol de Camila Bonazzola.

Rafa Moreno apunta que "jugamos contra un equipo que está descendido y su tensión competitiva no va a ser la misma. Sin embargo, no van a dejar de jugar y estarán sin presión y muchas jugadoras pueden sacar lo mejor de su juego". Eso sí, afirma que "no se nos puede escapar ese partido y creo que en Santander fuimos superiores, aunque nos complicamos la vida". "Aquí, desde el principio, vamos a tratar de tener las distancias y estoy seguro de que lo vamos a conseguir, aunque parece que en casa nos cuesta un poco más", señala el preparador cordobés de un Adesal que debe dar ese paso hacia adelante.