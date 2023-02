El Adesal recupera sensaciones ante el Ciudad Imperial y el Deza Córdoba BM cae en Murcia

La decimonovena jornada de Liga en el Grupo D de División de Honor Plata Femenina dejó el enésimo cara y cruz para los equipos cordobeses. Al contrario que en el anterior fin de semana, el Adesal recuperó sensaciones y se impuso con claridad en La Fuensanta al Ciudad Imperial (34-21), mientras que el Deza Córdoba BM rompió su racha positiva con un claro revés en Murcia ante el UCAM (27-17).

Tras el frenazo ante el Sanse de la anterior jornada, el Balonmano Adesal quería buscar la senda positiva de resultados ante un rival de la zona baja de la clasificación. Un parcial 5-0 de inicio dejaba a las claras la superioridad de las fuensantinas. De hecho, con el paso de los minutos, lograron las de Rafa Moreno que la renta fuese a más. Al descanso, el partido ya estaba encarrilado (20-7).

Tras el paso por los vestuarios, el Adesal, con un partido muy coral en ataque, en la que la máxima anotadora por Yudisaday Rodríguez (seis goles), supo manejar los tiempos ante un Ciudad Imperial que dio un paso hacia adelante. Las locales no frenaron, aunque la segunda parte estuvo más nivelada. Al final, claro triunfo fuensantino por 34-21.

Por otro lado, el Deza Córdoba BM, tras dos victorias consecutivas que le sirvieron para tomar oxígeno en la parte baja de la clasificación, no pudieron con un UCAM Murcia que empezó mandando desde el inicio. No obstante, las de Benito Puerto no lograron frenar el ímpetu local y al descanso se fueron perdiendo ya siete goles abajo (15-8).

Tras el receso, las granates, que tuvieron a Sara Rubio su estilete ofensivo (siete goles), consiguieron acercarse a cinco goles de las murcianas en el ecuador de la segunda parte. Sin embargo, el UCAM Murcia no bajó el freno y volvió a estirar su ventaja hasta llegar a los diez goles de diferencia con los que se puso el punto y final al encuentro.