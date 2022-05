La despedida perfecta (1-2)

La mejor despedida posible a una temporada para el recuerdo. El Córdoba CF se impuso al Vélez en un partido que controló y que se apuntó gracias a los goles de Ale Marín y de Willy Ledesma. Los blanquiverdes, con los tres puntos sumados en suelo malagueño, finalizan como el mejor equipo visitante del Grupo IV de Segunda RFEF. Otro objetivo más conseguido tras sellar el deseado ascenso de categoría. Los de Germán Crespo cumplieron hasta el final en un curso inolvidable en el que devolvieron la ilusión a la afición cordobesista.

Hasta cuatro cambios introdujo Germán en el último once de la temporada. El técnico nazarí dio la alternativa a Toni Arranz, Adrián Fuentes, José Alonso, que regresó a la titularidad cuatro meses después, y Ale Marín, que derribó la puerta del primer equipo a base de buen juego y goles. Visus fue el descarte en una convocatoria en el que los blanquiverdes contaban con hasta seis bajas (De las Cuevas, Ekaitz Jiménez, José Ruiz, Julio Iglesias, Javi Flores y Antonio Casas).

Con los deberes hechos desde hace tres jornadas, el Córdoba CF salió a morder desde el comienzo. No se llevaba ni un minuto de juego y Willy dio el primer aviso. El de Torremejía, sin la presencia del sancionado Casas, probó fortuna con un disparo desde la frontal del área que salió fuera por poco. Fue su primer intento para ver portería y acercarse al pichichi cordobesista.

Los locales, sin nada en juego tampoco tras quedarse sin opciones de play off tras su derrota en Lepe ante el San Roque en la jornada anterior, también mostraron sus intenciones tras un error de José Cruz que estuvo a punto de aprovechar Camacho con un disparo que salió fuera por poco. Acto seguido, Simo cazó un balón largo y fue derribado en el área, pero el rechace le fue a un Ale Marín que mandó el balón al fondo de la red. 0-1 y el sevillano suma y sigue con el primer equipo blanquiverde.

La alegría pudo durar poco a los de Germán Crespo porque acto seguido Zamorano no logró a rematar un medido centro de Cervera. Carlos Marín estuvo muy atento y tapó el hueco en su palo. Tras un cabezazo de Adrián Fuentes, el encuentro entró en una fase de igualdad, un toma y daca en el que los dos equipos buscaban llegar al arco contrario.

Antes de llegar a la media hora de juego, el Vélez tuvo el empate en un cabezazo de Portillo que se estrelló en el palo izquierdo de la portería de Carlos Marín. Los locales, en el partido de despedida de la temporada, quiso dar un paso adelante. Gonzalo Miranda lo probó con un lanzamiento desde la frontal que se fue por encima del larguero de la meta blanquiverde.

En la recta final de la primera mitad, el Córdoba volvió a crear peligro en el área del cordobés Miguel Guerrero. Willy, tras un pase de Simo, no atinó con un lanzamiento que se fue ajustado al palo derecho de la portería local. Acto seguido, el de Torremejía remató de nuevo fuera por poco tras un centro de Simo. No estuvo atinado el 7 cordobesista, que empezaba a desesperarse. Por otro lado, el goleador Ale Marín no encontró rematador en un centro que salió cerca del poste. No hubo más y los de Germán Crespo se fueron a vestuarios mandando en el Vivar Téllez.

Tras el receso, hubo movimiento en el conjunto blanquiverde. Luismi relevó a Adrián Fuentes, que no tuvo suerte ni tras Willy ni por la derecha cuando se intercambió con Ale Marín. El madrileño acabó sin el fuelle con el que arrancó este año. El de Plasencia se colocó en la mediapunta tras el de Torremejía, que seguía con su particular batalla en busca de ese ansiado gol que no le llegaba.

La segunda parte bajó enteros de inicio por la fuerte calor que ya reinaba en el Vivar Téllez. Los locales movieron el banquillo y dio entrada a Chavarría y Joselinho para dar más movilidad al ataque. Fue Chavarría el que tuvo el empate en sus botas, pero se topó con un inmenso Carlos Marín, que sacó una mano colosal para mantener a su equipo en ventaja.

Germán Crespo apostó por cambiar a su doble pivote y entraron Christian Delgado, que regresaba de nuevo al primer equipo, y Álex Bernal por Viedma y Toni Arranz. El centrocampista malagueño, tras un medido pase de Luismi, fue derribado en el área del Vélez. Penalti claro. El colegiado no lo dudó. Willy cogió el balón y batió a Miguel Guerrero. El de Torremejía tenía ganas de celebración.

Con el 0-2, Christian Delgado lo probó con un zapatazo desde la frontal del área que sacó el meta cordobés del Vélez. Los blanquiverdes querían más. El Vélez bajó enteros porque no podía con la superioridad cordobesista. Germán Crespo agotó los cambios con la entrada de Omar Perdomo y posteriormente la de Manolillo, lo que llevó a Gudelj al eje de la zaga para cubrir la salida de José Alonso.

En la recta final, Willy buscó ampliar la cuenta, mientras que atrás, en otro despiste de José Cruz, Joselinho tuvo el 1-2, pero se topó con un colosal Carlos Marín, que dio un recital tras sellar esta semana su renovación con el Córdoba CF hasta 2024. El almeriense demostró que está en un gran momento y que quiere seguir creciendo de la mano de la entidad cordobesista.

Los blanquiverdes aguantaron bien el tipo ante un Vélez que no fue capaz de hacer daño a un seguro cuadro de Germán Crespo, que tiró de ambición pese a tener sellado su ascenso a Primera RFEF. En el Vivar Téllez, donde también hubo representación de aficionados cordobesistas en sus gradas, el Córdoba CF tenía su último reto: ser el mejor visitante. Y lo logró. 31 puntos ha sumado el CCF lejos de El Arcángel. Unas cifras sobresalientes para echar el telón a una temporada para el recuerdo.

El partido acabó con una acción de Willy Ledesma que se topó con Miguel Guerrero y otro paradón de Carlos Marín. Con Ale Marín exhausto, que dejó a los blanquiverdes con diez ya en el tiempo de descuento, el Córdoba CF, que encajó un gol en la última acción del partido por medio de Chavarría, sumó su triunfo en suelo malagueño. Fue la despedida perfecta a un campaña soñada. Turno ahora para descansar, recargar pilas y buscar ese segundo paso para llevar al CCF al fútbol profesional. Ya llegará.