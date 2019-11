Raúl Agné prefirió ver la botella medio llena. El técnico blanquiverde destacó el trabajo de su equipo en La Condomina ante el UCAM Murcia y reconoció que se marchaba "contento y satisfecho" por el punto sumado, el primer como visitante del cuadro cordobesista desde que él es el entrenador.

"Me voy contento y satisfecho con el punto porque, más allá de la clasificación del rival, desde que yo estoy en Córdoba creo que es el mejor equipo, es un equipo con un potencial enorme de mediocampo hacia adelante, con calidad y músculo, con capacidad de aceleración", explicó Agné, que reconoció que "nosotros de visitante nos cuesta más, pero hemos competido y el resultado es para estar satisfecho".

Sin embargo, el técnico no ocultó que su equipo dejo pasar otras oportunidad de sumar un triunfo a domicilio. Aún así, valoró que "vamos primero a ir sumando, ya que no puedes ganar hay que darlo por bueno porque tú sumas y otros no. Lo que me llevo es que el equipo ha competido, cosa que no hicimos en mi otra salida, contra un rival, con todos los respetos, inferior". Por ello, el preparador maño reiteró que se marchaba "contento, ahora a pensar ya en el Mérida y en la siguiente salida esperemos que sea el día de la victoria".

Sobre la exigencia del rival y el papel de los suyos, Agné apuntó que "nosotros queremos el balón, pero el rival juega y te exige. La primera parte ha sido más equilibrada en cuanto a la posesión pero el peligro era todo del UCAM, a excepción de la jugada del gol y la ocasión clarísima de Javi Flores".

El preparador blanquiverde dejó entonces una reflexión de cara al futuro, pues "si no somos capaces de tener el balón tenemos que competir defendiendo y en ese sentido hemos estado bien, pero lo que no podemos es competir con músculo contra equipos con tanto músculo como el UCAM, porque no lo tenemos", algo que "tendremos que ir corrigiendo como visitante porque es el balón el que nos tiene que ordenar para generar ocasiones de peligro".

Con todo, el técnico del Córdoba CF también quiso destacar que "sin tener el balón, la segunda parte ha estado más controlada que la primera, a excepción de algunas llegadas por fuera y un error de Becerra que ha dejado el balón en la frontal".

Elogios a Djetei

En cuanto a nombres propios, Raúl Agné se refirió al papel de Djetei, que aguantó bien su duelo con Aketxe a pesar de la tempranera amonestación que recibió. "Le he visto un comportamiento muy inteligente. Los centrales tienen que convivir con tener tarjeta y con un rival como Aketxe es difícil. Estoy contento con Momo porque ha sido capaz de aguantar esa exigencia siendo consciente de que tenía una tarjeta. Pero él es de los pocos que tiene mucho músculo, es fuerte y ha sido capaz de competir con Aketxe", explicó el técnico.