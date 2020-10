La tienda oficial del Córdoba CF en el centro va tomando forma

La tienda oficial del Córdoba CF que se ubicará en el centro de la ciudad va tomando forma. El club ultima ya el acondicionamiento del local elegido para ubicar su espacio en la calle Cruz Conde, con la intención de que la apertura se produzca muy pronto. De hecho, el espacio ya luce los colores blanquiverdes, mientras varios operarios llevan a cabo su reestructuración y acondicionamiento.

El club cordobesista ubicará su tienda oficial en el número 12 de la calle Cruz Conde, una de las vías comerciales por antonomasia de la ciudad, en un local que durante los últimos años ocupó una tienda de juguetes. La intención de la entidad blanquiverde, de hecho, era tener lista la tienda para finales de este mismo mes de octubre, aunque finalmente la apertura definitiva tardará algunos días más, pues desde este jueves los operarios se afanan en rotular el local con los colores del club y en adecuar el espacio a las necesidades de una tienda que funcionará como punto oficial de venta de los productos del CCF.

Así será, de manera exclusiva, mientras el club no consiga recuperar el control sobre la tienda que se ubica en el estadio El Arcángel. Cabe recordar que ese espacio se cedió durante la etapa de Jesús León en el club a la empresa Smartketing, tras la firma del club con Adidas como proveedor oficial. Fruto de esa cesión de explotación, la tienda del estadio no está actualmente bajo la gestión del conjunto cordobesista, pues Infinity no subrogó a favor de Unión Futbolística Cordobesa el contrato firmado en su día por el anterior presidente.

Con todo, la intención del Córdoba CF es la de recuperar esa tienda para explotarla de manera directa, y para ello ya ha dado los pasos pertinentes ante las autoridades municipales, pues el Ayuntamiento es el propietario de El Arcángel, para que el espacio quede libre en el menor tiempo posible y permita a la entidad tener dos tiendas a la disposición de sus abonados y aficionados.