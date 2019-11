Es ahora o puede que no sea nunca. El Córdoba CF busca su primera victoria del curso como visitante al sexto intento. Después de cinco decepciones cada vez que le ha tocado coger el autocar, el conjunto blanquiverde llega mentalizado a Talavera de la Reina de que es el momento idóneo de la temporada para tomar impulso y marcar un punto de inflexión. Esa reacción que todo el cordobesismo espera para que su equipo no solo se meta en play off, sino que empiece a mirar hacia el primer puesto, pasa irremediablemente por enlazar victorias de manera habitual. Precisamente, ahí ha estado el gran déficit del Córdoba en los últimos tiempos, pues hace más de año y medio que no gana dos partidos de forma consecutiva.

Pero lo cierto es que más allá de esa debilidad de los blanquiverdes a domicilio, la ocasión parece pintiparada. El Córdoba CF parece rehabilitado después del profundo bache que pasó tras la derrota en Cartagena. Un tropezón que hizo saltar por los aires la paciencia desde los despachos y que acabó con la destitución de Enrique Martín y la llegada al banquillo de Raúl Agné.

Y de momento, el técnico maño ha sido capaz de frenar la caída del equipo y cumplir con la obligación de sumar en casa los tres puntos ante el San Fernando, por lo que ahora el siguiente paso hay que darlo como visitante. Como argumento para coger confianza de cara al encuentro ante el Talavera, a los blanquiverdes les valdría con observar los datos de su rival como local. El conjunto toledano es el cuarto peor local del Grupo IV, con sólo una victoria en cinco partidos ante su afición. Una debilidad que no es casual y que, unida a la diferencia de nivel entre ambas plantillas, debe ser determinante para que el conjunto cordobesista rompa por fin su maleficio.

A la hora de sumar argumentos a favor de esa optimismo, Agné puede agarrarse también a la semana positiva en cuanto a recuperación de efectivos se refiere. José Antonio González y Chus Herrero están de vuelta, dando al entrenador dos opciones más para confeccionar su equipo. Con todo, es de esperar que después de la buena versión que el Córdoba ofreció ante el San Fernando, Agné apueste por dar continuidad y no introduzca prácticamente ningún cambio.

Eso incluye mantener a Fidel Escobar en el centro del campo, donde ante el San Fernando aportó solidez, pases verticales a los delanteros y una mayor jerarquía para liberar también a los centrales de parte de su trabajo. Una aportación que también ayudó bastante a Imanol García a dar una mejor versión de sí mismo, empezando a mostrar alguno de los detalles por los que el Córdoba se fijó en él como hombre importante de cara a este curso.

Pero aunque son varios los elementos que parecen estar a favor del Córdoba CF, bien harían los blanquiverdes en afrontar el choque con todos los reparos posibles. Y es que el Talavera es un equipo de la zona baja, pero que viene mejorando en las últimas semanas de manera notable, y que el pasado domingo goleó al Algeciras en el Nuevo Mirador (0-3), un feudo en el que precisamente el Córdoba sufrió muchísimo para terminar arañando un punto.

Agné pidió en la previa del partido a sus jugadores tener oficio y experiencia, para imponer la mayor calidad que se le presupone al plantel blanquiverde. Para ello, más allá de proponer un poco más de juego con balón, el Córdoba necesitará dar su mejor versión en cuanto a concentración defensiva y afinar al máximo la puntería para maximizar el rendimiento que obtiene de las ocasiones generadas.

En el Municipal El Prado de Talavera de la Reina, el Córdoba arranca un mes de noviembre que tiene que colocarle definitivamente en la órbita de los primeros puestos, para lo que es obligado empezar a sumar con regularidad de tres en tres.