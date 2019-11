Raúl Agné tiene claro lo que quiere de su Córdoba CF, aunque todavía le queda mucho tiempo para llevar a cabos sus ideas. El técnico blanquiverde arrancó con victoria ante el San Fernando, aunque esta semana ha sido cuando de verdad ha podido trabajar en una dinámica normal y con algo más de tiempo. Por ello, reconoció que va "poco a poco, asentándome en la ciudad y el club, en la relación con la plantilla" y se felicitó porque "hemos recuperado algún jugadores y hemos tenido más tiempo para preparar el partido e ir mejorando la versión del equipo en función de lo que queremos".

Agné afirmó que quieren "dando pasos al frente y que el equipo se consolide, no dar uno adelante y dos atrás"y recordó que "estamos compitiendo y, más allá de cómo lo queremos hacer, necesitamos puntos y encontrar ese equilibrio entre la competición y cómo queremos jugar". El técnico zaragozano cree que "es importante que vayan apareciendo nuevos argumentos, que ellos los vayan asimilando, pero con pies de plomo, sin olvidarnos de lo que hacemos bien", porque también tiene sabe que "en estas circunstancias es importante tener presente que no estás en pretemporada, que hay puntos y hay que competir y lo más importante es sacar adelante los partidos".

Por eso, tras dar un paso al frente ante el San Fernando, al conjunto blanquiverde le llega una buena oportunidad para ganar por fin a domicilio, en el campo de uno de los peores locales del Grupo IV como es el Talavera. Algo que sin embargo no le hace ir confiado a Agné. "En fútbol yo nunca he ganado un partido antes de jugarlo. Sería de ilusos pensar que vamos a ir a Talavera y vamos a ganar sin bajar del autobús. Cuando juegas contra rivales que están abajo en la tabla, en su campo, se hacen peligrosos. Otra cosa es cuando vienen a tu campo. Estoy seguro de que no nos van a regalar nada", indicó el preparador cordobesista, que sí se mostró "convencido de que estamos capacitados para sacar los tres puntos y con esa idea vamos", porque "seguro que si conseguimos enlazar dos victorias sería un plus para la autoestima".

Esos dos triunfos seguidos hace mucho que no le llegan al Córdoba CF, sobre todo por su déficit como visitante, algo que Agné relativizó porque "yo llevo aquí una semana justa. Sé esta estadística, estos datos, pero yo todavía no he jugado fuera y espero que esta primera salida sea una victoria. Así afronto este partido porque lo que ha sucedido hasta ahora no me sirve de nada".

Sobre el Talavera, Agné apuntó que "está hecho de jugadores muy expertos en la categoría. Gente que ha jugado muchos años en Segunda B. Tiene sus armas ofensivas con Zamorano, Oca, Aguilera... es un equipo vertical y dinámico. Además juega de local e intentarán hacer su partido". Pese a ello, en su mente lo más importante "es que nosotros estemos por encima de eso, que no vayamos a su terreno. A partir de ahí, nosotros tenemos que mostrar nuestras cartas, pero no quiero un partido en el que el rival se sienta cómodo y nosotros incómodos. Quiero un partido controlado, pero vamos a ver qué somos capaces de ofrecer".

Chus Herrero y José Antonio González apuntan a la convocatoria A falta de un último entrenamiento para perfilar los detalles y su lista de convocados definitiva, Agné se mostró contento con la recuperación de Chus Herrero y José Antonio González, a los que ve preparados para viajar a Talavera de la Reina, siempre que no medie un contratiempo de última hora. El técnico dejó entrever que ambos están ya en sus planes al mismo nivel que sus compañeros, después de entrenar toda la semana con aparente normalidad. Además, Agné descartó que Javi Flores pueda ni siquiera viajar con el equipo, porque desde los servicios médicos aconsejan prudencia y dejar pasar unos días más para que el de Fátima termine de sanar bien su rotura muscular en los aductores de la pierna derecha. Además, el técnico confirmó que Jesús Álvaro y Xavi Molina aún tienen que avanzar más en su recuperación para empezar a entrenar con el grupo y plantearse volver a una convocatoria.

Y es que al técnico del Córdoba CF le obsesiona que su equipo sea capaz de "jugar con experiencia y oficio, y eso es hacer lo que toca en cada momento, pero a veces un partido se te puede escapar por un detalle puntual", por lo que "ahora mismo lo que tenemos que perseguir es esa solidez de saber lo que queremos hacer en cada momento".

Además, sobre cómo espera que el Talavera plantea el partido, Agné apuntó que sabe por experiencia que "cuando estás en un equipo potente, ves a los equipos que juegan de una manera y contra ti juegan de otra, o más defensiva o más ofensiva porque no tienen nada que perder y son más atrevidos". Por eso, tiene claro que "tenemos que estar preparados para todo. Ellos empezaron con línea de cuatro y ahora en las dos últimas salidas han jugado con línea de cinco, pero tenemos que estar por encima de eso, tenerlo previsto y que tu capacidad de acierto esté donde quieres".

Centrado en esa línea de ocuparse más de su equipo que del rival, Agné señaló que busca "un equipo que cuando tenga la pelota sepa qué hacer con ella, y que cuando no la tenga también lo sepa, que en todo momento no se vea superado por el juego", algo que reconoció que "es complicado, por eso hay que simplificar las obligaciones, para que los jugadores tengan donde sujetarse y estar seguros a la hora de competir".

La efectividad de los delanteros

Durante su comparecencia, Agné también tuvo tiempo para analizar el juego ofensivo del equipo, destacando que "el otro día generó seis ocasiones claras de gol, solos delante del portero", por lo que "si el acierto existe o no, ya lo mejoraremos, pero es más importante generar". El maño ejemplificó su pensamiento en que "el otro día Gabriel tuvo que hacer 2,5 goles, por estadística objetiva de un programa informático, y no los hace. Zelu tuvo que hacer 0,30 goles, y sí lo hizo, es eficaz", de ahí que piense que "lo más importante es generar ocasiones, quien las haga me da igual".

Y es que a Agné no le preocupa en exceso que algunos de sus delanteros, caso de Owusu, puedan abusar del balón en momentos puntuales. "Si el futbolista es más egoísta o más colectivo, para eso está el entrenador, para ajustar a todo el mundo a la idea que tenemos. Yo no tengo duda de que los delanteros son buenos y si en un momento puntual existe un exceso de juego individual, pues haremos que se ajuste al colectivo. Pero también digo una cosa, si un jugador me coge la pelota, se dribla a diez y hace gol, yo le voy a aplaudir", apuntó al respecto.