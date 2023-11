El Córdoba CF asalta El Palmar y pide paso en el 'play off' (1-2)

Ya está donde quería estar. El Córdoba CF logró asaltar El Palmar y sumar tres puntos que le catapultan hasta la quinta posición de la tabla, abriéndole un hueco en el play off de ascenso gracias a la sobresaliente dinámica de resultados que han enlazado los blanquiverdes. En un partido poco vistoso pero bastante práctico, los hombres de Iván Ania supieron aprovechar su momento y volvieron a sacar un rédito importante a sus ocasiones de gol para dar la vuelta a un choque que se había puesto peligroso con el tanto inicial de Nacho Ramón camino de la media hora de juego.

Fue un partido, el de El Palmar, similar por momentos al que los blanquiverdes ya ganaron el pasado sábado al Atlético de Madrid B. Sobre todo en el primer tiempo, en el que el Atlético Sanluqueño planteó batalla por el balón al Córdoba y, por momentos, incluso manejó el ritmo del encuentro. En esta ocasión el conjunto cordobesista no pudo evitar el verse por debajo en el marcador, algo que Ania había señalado en la previa como una de las claves para lograr la victoria, pero sí que supo reaccionar a ese contratiempo y dar la vuelta al marcador con una versión más práctica y eficiente que brillante.

Y es que no era un partido para excesivos lujos el duelo aplazado ante el Atlético Sanluqueño. Sobre todo por los condicionantes que impone El Palmar, un campo más estrecho de lo normal y cuyo césped estaba excesivamente duro, dificultando el juego de posesiones largas que busca el Córdoba para someter a su rival. Las dimensiones reducidas ayudaron también al cuadro local a ahogar en la presión al CCF y la primera media hora de juego fue para el equipo de Abel Segovia, que encontró el premio del gol en un flagrante error de Lapeña en la salida de balón.

El central riojano regaló el balón a Luis Vacas y, tras un par de rechaces, el cuero llegó a Nacho Ramón, que se sacó una certera volea para batir a Carlos Marín. El tanto hacía justicia a lo visto sobre el terreno de juego, pues fue el Atlético Sanluqueño el que puso las ocasiones de gol en la primera media hora. En el minuto 7 ya pudo marcar Mwepu, que culminó un rápido contragolpe de su equipo con un punterazo desviado. Poco después, Álex Guti se encontró con un balón suelto en el área de Carlos Marín tras un saque de banda de su equipo y su disparo tampoco cogió portería, por poco.

La discreta puesta en escena de los blanquiverdes no pesó en exceso a un equipo que supo asimilar el golpe y mantener la calma. Así fue como, tras ese arreón de los locales, el Córdoba cogió el mando del choque y fue capaz de acabar la primera parte mucho mejor que su rival. A diez minutos del asueto Kike Márquez se topó con el palo y en la siguiente jugada Calderón ganó la línea de fondo, sacando un centro que remató Albarrán en la banda contraria y cuyo rechace empujó a gol de cabeza Adilson Mendes.

El tanto niveló la contienda y calmó la excitación del Sanluqueño que, con todo, tuvo una gran ocasión para el 2-1 que Carlos Marín le desbarató a Nacho Goma con un paradón a mano cambiada. Al descanso, la sensación era que el Córdoba había salvado una mala primera parte sin daños aparentes en el electrónico.

El partido cambió radicalmente en el segundo tiempo. Principalmente porque el Atlético Sanluqueño notó considerablemente el bajón físico. Abel Segovia apenas pudo mover su once inicial por las bajas que arrastra su plantilla y su equipo perdió el fuelle con el que había arrancado, permitiendo al Córdoba hacerse con el control del juego en la medular. En ese contexto, los blanquiverdes se encontraron mucho más cómodos y, además, acertaron en la primera acción de ataque para revertir el marcador. Lo hizo Casas, que culminó con acierto y un punterazo como recurso una rápida contra conducida por Carracedo, de nuevo providencial a la hora de asistir.

Ese tanto allanó mucho el camino, porque hizo que el Sanluqueño bajase mucho sus prestaciones y permitió al Córdoba atravesar los minutos más cómodos del encuentro. Los blanquiverdes no perdieron el control del esférico, merced al buen trabajo en la medular. Iván Ania anduvo también rápido a la hora de dar entrada a Isma Ruiz por Recio, buscando una frescura en la parcela ancha que a la postre fue fundamental.

En los 20 minutos finales, el Atlético Sanluqueño buscó con los cambios cargar el área de Carlos Marín a base de centros laterales pero el Córdoba se mantuvo firme, salvando algún apuro puntual. Los blanquiverdes, además pudieron poner la sentencia pero Casas no acertó a culminar una gran contra iniciada en banda derecha y finalizada con un gran pase de Kike Márquez desde la izquierda al punto de penalti que el delantero rambleño mandó a las nubes con todo a favor.

No pagó el Córdoba ese fallo porque su rival dio muestras evidentes de cansancio que le impidieron asediar la meta de Carlos Marín en los minutos finales. Del tramo final, la única nota negativa fue la lesión muscular de Toril, que apenas estuvo un cuarto de hora sobre el césped antes de tener que marcharse sin poder apoyar una pierna con normalidad. Un contratiempo que no impidió a su equipo sumar una victoria poco estética pero de un valor enorme y que además sabe a gloria. La dinámica positiva sigue vigente y ya son seis semanas sin perder para un Córdoba que, por primera vez en la temporada, se hace hueco en el play off de ascenso para tratar ya de no salir de ahí.