Las rotaciones, el plus extra del Córdoba CF

El Córdoba CF marcha líder del grupo I de Primera Federación tras conquistar la victoria en los cinco encuentros disputados hasta la fecha. Para lograr ese sobresaliente arranque liguero, las rotaciones realizadas por Germán Crespo en el once inicial han sido un plus extra que ha servido para mantener a toda la plantilla totalmente enchufada y aportando desde el inicio o tras salir del banquillo.

Sin repetir un once inicial desde que comenzó el curso, Germán Crespo ha utilizado prácticamente a toda su plantilla tras cinco citas disputadas. Solamente José Alonso, Felipe Ramos, Pablo Picón y el lesionado Ekaitz Jiménez siguen a cero, al igual que Manolillo y Christian Delgado, asiduos a los entrenamientos del primer equipo y con minutos en el filial cordobesista.

Ahora mismo Carlos Marín, Gudelj, Calderón y Carracedo son los cuatro jugadores que han repetido de inicio en los cinco envites disputados. Eso sí, ya apuntó Germán Crespo en la previa del partido de la anterior jornada ante la Cultural Leonesa que en cualquier momento pueden entrar en las rotaciones que ha estado llevando a cabo en este comienzo de competición.

Con la complejidad de tener más de 11 titulares en la plantilla, el Córdoba CF ha sabido mantener el espíritu del conjunto que logró el curso pasado el título de la Copa RFEF y el campeonato en el grupo IV de Segunda RFEF. Y mantiene el plan en la tercera categoría del fútbol nacional, con un Germán Crespo que cuenta con todos sus jugadores para conseguir dar ese segundo paso y retornar así al fútbol profesional.

Durante los cinco partidos jugados, el Córdoba CF ha variado su once y lo ha hecho prácticamente en todas sus líneas, salvo en la portería. Ahí Carlos Marín lo ha jugado todo, aunque al acecho tiene a Felipe Ramos y a Pablo Picón. Con mimbres suficientes para montar dos equipos diferentes, el preparador granadino utiliza sus armas para descolocar al equipo rival.

¿Tocarán más rotaciones este domingo ante el Sanse? Visto lo visto hasta la fecha, la posibilidad es alta. Sin embargo, esa respuesta ahora mismo la sabe un Germán Crespo que solamente tiene la baja de un Ekaitz Jiménez que sigue dando pasos en su recuperación de una lesión que lo tiene apartado de los terrenos de juego desde el pasado mes de marzo. No obstante, el técnico nazarí ya ha indicado este viernes que espera que la próxima semana trabaje ya junto a sus compañeros.

Para sumar la sexta victoria seguida y volver a dar otro golpe encima de la mesa, los blanquiverdes tienen mimbres de sobra para deshacerse de un Sanse que arrancó con fuerza en la competición gracias a sus triunfos ante el Celta B y el Pontevedra. No obstante, tras el seis de seis inicial, los madrileños no han vuelto a ganar y solo han sumado un punto de nueve posibles. Eso sí, vienen de romper una racha de dos derrotas seguidas tras empatar a domicilio ante el San Fernando en la anterior jornada.

Con el ánimo de volver a ganar en El Arcángel, donde el Córdoba CF suma 22 partidos seguidos sin perder, Germán Crespo tiene la tarea de poner el mejor once posible en escena. Ahora está por ver si volverá ese plus de las rotaciones, aunque todo hace indicar que jugadores como Willy, Álex Bernal, De las Cuevas o Simo pudieran tener más protagonismo en este próximo envite.

Una de las dudas pueden estar en la defensa, donde José Ruiz y Puga pugnarán por estar de inicio en el lateral derecho y luego Jorge Moreno y José Cruz por estar en el eje de la zaga. También puede modificar el doble pivote Germán Crespo, donde Álex Bernal quizás pueda volver a jugar de inicio. Lo mismo sucede en la mediapunta, donde hay multitud de variantes. Carracedo, Kike Márquez y Simo tienen competencia con Fuentes, De las Cuevas y Cedric.

Por último, en la punta de ataque, Germán Crespo tiene mucha dinamita con Casas, Willy y Sergio Benito, Los tres ya han marcado durante los cinco duelos disputados. Tras arrancar el rambleño de inicio los dos primeros partidos, el de Torremejía le cogió el testigo en los dos siguientes. A pesar de los buenos números del ex del Extremadura, el preparador nazarí le dio galones en León a Benito, que marcó el 0-1. ¿Repetirá el el ex del Valladolid Promesas de inicio? Todas las incógnitas del once inicial se despejarán poco antes de que ruede el balón en El Arcángel este próximo domingo.