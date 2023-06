Otro reto del 'plan renove' del Córdoba CF: un plantel más físico

El Córdoba CF sigue planificando la plantilla que competirá por segundo curso consecutivo en Primera RFEF. Los blanquiverdes, tras hacer oficial la salida de tres de los cuatro capitanes de este ejercicio (De las Cuevas, Willy Ledesma y José Ruiz), tienen dos premisas claras para su plantel de la campaña 23-24, en el que ya trabaja la dirección deportiva encabezada por Juan Gutiérrez Juanito.

Tras hacer oficial este sábado la despedida de Miguel de las Cuevas, uno de los primeros pilares del proyecto del próximo curso es rejuvenecer la plantilla, como ya informó el Día. No todo queda ahí porque la otra idea es que sea más físico. El Córdoba CF busca más fortaleza en sus jugadores, tanto en los centrales, en los laterales y en los centrocampistas.

Según fuentes consultadas por este periódico, la entidad blanquiverde quiere más músculo, físico y centímetros para aprovechar también las acciones de balón parado, un aspecto clave en una categoría como es la Primera RFEF. La idea pasa por tener jugadores con más envergadura y a la vez que sean polivalentes, ya que la plantilla será más corta que la de este pasado curso.

Como informó Antonio Fernández Monterrubio en su rueda de prensa, la idea de juego pasa por ser "un equipo que compita cada partido, cada duelo, que tengamos ritmo y seamos capaces de presionar arriba, proponiendo y siendo dominador". En este sentido, bajar la edad media de la plantilla y ganar también en intensidad y fortaleza es básico para los planes que tiene la entidad cordobesista.

Uno de los aspectos claves es el centro del campo, en el que el Córdoba CF quiere tener jugadores con más físico y centímetros. Ramón Bueno, hasta que se marchó en el mercado invernal, y Caballero dieron esa altura a una medular en la que el peso lo llevaron Diarra, que demostró ir bien por arriba por los goles conseguidos también; Javi Flores o Armando Shashoua.

No solo se mira a la medular, también en el resto de posiciones, tanto en el eje de la defensa como en los laterales y la zona ofensiva, donde el físico y la intensidad es un arma clave para esta próxima temporada. También la altura es importante porque pueden llegar muchos puntos gracias a las acciones de estrategia, ya sean faltas o saques de esquinas. Incluso en jugadas con centros laterales, en la que los que suban estén muy atentos a los remates a portería.

Ante este panorama, el club no quiere cometer el problema de este pasado curso, en el que el físico decayó sobre todo en el segundo tramo de la temporada y el balón parado no dio muchos recursos. La plantilla, con recursos de calidad de los que disponía por medio de Simo, Carracedo, Javi Flores, De las Cuevas o Kike Márquez, no contó con una regularidad clara ni tampoco con poderío aéreo, el cual llegó en alguna acción concreta por medio de Diarra o Willy Ledesma.

Con la idea de mejorar lo que no se logró durante este irregular curso, la dirección deportiva quiere más físico y altura para obtener más recursos. Ahí entra también el fichaje de un Adri Castellano que puede aportar tanto en el eje de la zaga como en el lateral izquierdo. Además, va bien por arriba, uno de los deseos de la entidad cordobesista.

Con la pretemporada a poco más de dos semanas para que arranque, la entidad sigue con la planificación de un plantel que variará respecto a la que este curso no logró el objetivo. Con el 50% de la plantilla ya confeccionada, Antonio Fernández Monterrubio dejó claro que no es "una buena estrategia tener el equipo cerrado ya, porque se producen oportunidades y tenemos que estar atentos. Tampoco es bueno dejar los deberes para las últimas semanas. Hay que encontrar ese equilibrio". Y en eso andan en las oficinas de El Arcángel, que tampoco cerraron aún al entrenador que dirija este plantel que sigue en construcción.