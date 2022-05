¿Por qué está estancada la renovación de Antonio Casas con el Córdoba CF?

El tira y afloja entre Antonio Casas y el Córdoba CF parece no tener fin. El club quiere que el rambleño -al que le queda un año de contrato- amplíe su vinculación, pues, de hecho, ha sido uno de los jugadores más destacados de la excelente temporada blanquiverde, llegando a ser el máximo goleador del equipo con 19 tantos. Además, el delantero encaja a la perfección en su proyecto de plantilla como futbolista joven y con proyección, ya que tiene 22 años y ha explotado a las órdenes de Germán Crespo.

Sin embargo, son precisamente esos buenos números los que alejan al cordobés de la renovación, puesto que, según el Córdoba CF, Antonio Casas tiene unas exigencias que la directiva no contempla alcanzar: "El club no se va a salir de los límites acordados porque es un error volver al pasado; aquí tenemos unas escalas salariales y la de Antonio Casas es la máxima, no nos vamos a salir de ella", comentó el presidente cordobesista, Javier González Calvo, en el programa radiofónico de Directo Marca Córdoba.

Desde la propia dirección técnica han dejado claro en repetidas ocasiones que el delantero cordobés es una de las piezas de futuro de este equipo y por eso, como ya confirmó el Córdoba CF, la oferta que tiene el rambleño sobre la mesa contempla el máximo salario que llegan a ofrecer los blanquiverdes en su proyecto, cantidad similar, por ejemplo, a la que firmó Simo hasta 2024 y que nadie supera en el equipo.

"Cada uno es libre para hacer lo que quiera, para él y todos los que quieran estar con este club", insistió González Calvo, con el objetivo de recalcar que desde la entidad no piensa ceder ante la exigencias económicas de Casas, que considera que exceden el tope que se han propuesto pagar, tanto para el de La Rambla como para cualquier fichaje o renovación que pueda llegar en este mercado de cara a afrontar la Primera RFEF.

Antonio Casas ha sido el pichichi del Grupo IV de Segunda RFEF esta temporada con 17 goles, por delante de los 16 tantos de Chuma (San Roque de Lepe) y su compañero Willy Ledesma, al que también le arrebató la plaza como máximo goleador del equipo: 19 de Casas contra 17 del extremeño, sumando también los tantos en la Copa RFEF. Unos registros que, por supuesto, gustan al Córdoba para mantenerlo en su plantilla.

Sin embargo, entre las discrepancias, las negociaciones por su renovación siguen en pie y el consejero delegado admitió que durante la semana "sabrán más", pues afirmó que no han recibido la contraoferta que "ellos han dicho que han enviado". El culebrón sigue en pie mientras que en las oficinas de El Arcángel los directivos continúan trabajando con el fin de construir una plantilla competitiva en la que cuentan con Antonio Casas como referente, de presente y de futuro, aunque dentro de unos números.